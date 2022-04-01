Украинские беженцы хотят домой

Для многих жителей Украины волонтерство стало естественной реакцией на вторжение, люди признаются, что, поддерживая других помогают и сами себе.

В этом крупнейшем в Одессе гуманитарном центре организация на высоте: операторы обрабатывают запросы о помощи, здесь же готовят посылки к отправке.

Владимир, волонтер, рассказывает: "Для нас всех это своего рода перестройка, это время роста, кровавого и болезненного, это время, когда мы с гордостью можем говорить "Я - украинец". На самом деле это исторический момент".

Внутренние переселенцы внимательно следя за тем, что происходит в их родных городах. Наталья приехала во Львов из Киева. Она и другие беженцы живут в спортивном комплексе. Люди признаются что мечтают вернуться домой. Наталья каждый день созванивается с соседкой.

- Наталья Тодоровская: "Что слышно? Я читала, что они отступают? Но веры им нет..."

- Соседка (по телефону): " И я не верю, что они ушли. Взрывы слышим днем и ночью. Сейчас вот тоже, может, тебе не слышно, а мы здесь слышим, что под Киевом идут бои".

А эта ирландская семья принимает у себя Иванну с детьми. Женщина им не чужая, она выносила для ирландской пары двойняшек. Когда началась война, Кэтти, мама, поехала на украинскую границу и забрала Иванну в свой дом в Уиклоу.