Европейцев пересадят с бензиновых автомобилей на электрические

Европейский парламент проголосовал за запрет к 2035 году продаж автомобилей с двигателями, работающими на бензине. На замену им за оставшиеся 13 лет нужно разработать машины с электроприводом и построить их такое же количество, как нынешний гигантский парк с моторами внутреннего сгорания. Ирландский специалист по транспорту надеется, что европейские водители к тому времени смогут себе позволить пересесть на автомобили, хранящие энергию в батареях, а не в топливных баках - если правительства и бизнес вложат достаточно денег в этот проект.

«В настоящее время электромобиль по-прежнему остается слишком дорогим предложением для потребителя, - сказал Конор Фонан. - Но при нынешнем росте цен на топливо его привлекательность очевидна. Ясно, что создание таких машин придётся субсидировать на государственном, а возможно и на европейском уровне. В данный момент продавать их на открытом рынке по их себестоимости нереалистично. Но это может быстро измениться, когда будут запущены новые производственные конвейеры, поскольку вся европейская автомобильная промышленность переключится с двигателей внутреннего сгорания на электрические, которые тогда будет становится всё дешевле для потребителя».

Запрет на продажи коснётся только новых автомобилей, и вероятно, что двигатели внутреннего сгорания, особенно в грузовиках, проработают ещё какое-то время после 2035 года. К тому времени для электрокаров придётся построить обширную дорожную инфраструктуру с пунктами зарядки, нужно будето решить вопрос безопасной утилизации аккумуляторов. Нужно не допустить чтобы электростанции стали по сути двигателями внешнего сгорания, если они будут работать на мазуте, газе и угле. Тем не менее существует консенсус в отношении того, что переход на электромобили будет благоприятен для окружающей среды. Автоэксперт Конор Фонэн продолжает:

«Мы знаем, что самый грязный способ передвигаться на машине — это добывать и перерабатывать ископаемое топливо, сжигать его в ней и выбрасывать углекислый газ из выхлопной трубы. Так что электромобили явно намного лучше этого. Но могут остаться и прежние проблемы. Например, со сменой поколения машин не исчезнут пробки на городских дорогах. Мы также должны будем знать, откуда мы получаем электричество - не от сжигания ли российской или саудовской нефти. Но если мы сможем устойчиво получать электроэнергию, это дает нам представление о том, как передвигаться без всяких выбросов. И это прекрасная мечта».

Защитники окружающей среды приветствовали результат голосования в Европарламенте, но решение о переходе на электромобили будет передано на рассмотрение правительств ЕС. Есть опасения, что мощное автомобильное лобби попытается смягчить законодательство. Министр транспорта Германии резко выступил против отказа от использования бензина. Тем временем фирма Volkswagen назвала поставленную цель достижимой.