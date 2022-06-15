English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Ирак

Багдад: одна сплошная пробка

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
За 15 лет количество машин в Багдаде выросло в пять раз
За 15 лет количество машин в Багдаде выросло в пять раз   -   Авторское право  Khalid Mohammed/The Associated Press

Одна сплошная пробка: в Багдаде ищут и не могут найти решение проблем с дорожным движением. В последние годы иракская столица переживает мини-бум — в центре города возводят современные здания, застраивают окраины, население растёт, но дорогами почти не занимаются: даже оставшиеся после войны воронки заделаны не везде.

Хуссейн, полицейский:

"Дорожную систему не модернизировали с 1963 года. Никто не занимался расширением и перепланировкой. Посмотрите на разделительную полосу — она шире, чем сама улица".

В 2007-м в Багдаде было около полумиллиона автомобилей, а сегодня — 2,5 миллиона. Специалисты вычислили, что каждая багдадская машина, стоя без движения в пробках, тратит в день столько бензина, что хватило бы на 20 км пути.

Ещё лет пять назад таксист Осама мог за рабочий день отвести 6-7 пассажиров. Сегодня он рад, если удастся выполнить 2-3 рейса.

Осама Мохаммед, водитель такси:

"Если пассажиру нужно в центр города, проще сразу отказаться. Дорога займёт два часа в лучшем случае, а может быть и так, что весь день будешь стоять в пробках".

Городские власти мечтают о метрополитене: подземка сократила бы движение примерно на 40%. Но пока в иракской столице даже нет достойной системы наземного общественного транспорта.

Эксперты говорят, что причина в конечном итоге кроется в колоссальной коррупции. По словам экс-губернатора Багдада Фалеха аль-Джазари, за последнее десятилетие на инфраструктурные проекты было потрачено 45 млн долларов, но до практического воплощения дело так и не дошло.