Багдад: одна сплошная пробка

Одна сплошная пробка: в Багдаде ищут и не могут найти решение проблем с дорожным движением. В последние годы иракская столица переживает мини-бум — в центре города возводят современные здания, застраивают окраины, население растёт, но дорогами почти не занимаются: даже оставшиеся после войны воронки заделаны не везде.

Хуссейн, полицейский:

"Дорожную систему не модернизировали с 1963 года. Никто не занимался расширением и перепланировкой. Посмотрите на разделительную полосу — она шире, чем сама улица".

В 2007-м в Багдаде было около полумиллиона автомобилей, а сегодня — 2,5 миллиона. Специалисты вычислили, что каждая багдадская машина, стоя без движения в пробках, тратит в день столько бензина, что хватило бы на 20 км пути.

Ещё лет пять назад таксист Осама мог за рабочий день отвести 6-7 пассажиров. Сегодня он рад, если удастся выполнить 2-3 рейса.

Осама Мохаммед, водитель такси:

"Если пассажиру нужно в центр города, проще сразу отказаться. Дорога займёт два часа в лучшем случае, а может быть и так, что весь день будешь стоять в пробках".

Городские власти мечтают о метрополитене: подземка сократила бы движение примерно на 40%. Но пока в иракской столице даже нет достойной системы наземного общественного транспорта.

Эксперты говорят, что причина в конечном итоге кроется в колоссальной коррупции. По словам экс-губернатора Багдада Фалеха аль-Джазари, за последнее десятилетие на инфраструктурные проекты было потрачено 45 млн долларов, но до практического воплощения дело так и не дошло.