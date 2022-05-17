Брюссельский экономический форум призвал помочь Киеву

Брюссельский экономический форум посвящён в этом году защите глобального хозяйства от нестабильности и огромных потерь, которые создаёт вторжение России в Украину. Выступая во вторник, министр финансов США предложила разработать для разоряемой войной страны новый план Маршалла, по образцу того, который помог восстанавливать Европу в середине прошлого века.

Джанет Йеллен приехала в бельгийскую столицу перед встречей в Германии с коллегами из стран "Большой семёрки". Она подчеркнула, что Киеву нужно больше европейских и американских денег из разных источников:

«Очевидно, что двусторонней и многосторонней поддержки, объявленной до сих пор, недостаточно для удовлетворения потребностей Украины даже в краткосрочной перспективе. И я искренне прошу всех наших партнёров присоединиться к нам в увеличении финансовой поддержки Украине».

Но некоторые представители Евросоюза выражали опасения, что такие дорогостоящие задачи ЕС, такие как спасение климата планеты, теперь могут отойти на второй план.

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии заверил, что "Зелёная сделка" останется приоритетной. Более того, Валдис Домбровскис считает, что намеченное прекращение закупок и сжигания нефти, газа и угля из России сделает атмосферу Земли чище:

«Война в Украине не заставляет нас менять наши цели в отношении климата: достижение климатической нейтральности к 2050 году и сокращения выбросов углекислого газа на 55% к 2030 году. Она даже делает эти усилия более актуальным, потому что мы приняли стратегическое решение быстро преодолеть зависимость от российского ископаемого топлива."

Люк Трайангл, генеральный секретарь европейского профсоюза industriAll European Trade Union, призвал перенаправить средства для экологических проектов на удовлетворение нужд граждан и развитие окраин:

«Зелёная сделка" должна быть прежде всего социальным соглашением; никого нельзя оставить позади, ни один регион не должен быть обойдён вниманием. Нужно выйти за рамки лозунгов, получить конкретные результаты в помощи обществу. Пока же мы видим только рекомендации и не видим достаточно социальных действий».

Участники Брюссельского экономического форума решали также, как снизить инфляцию и стоимость жизни, которые увеличились в прошлом году, но особенно взлетели после начала войны. Возлагая надежды на развитие трансатлантического сотрудничества, многие выражали уверенность в жизнеспособности Евросоюза и желали Украине поскорее к нему присоединиться.