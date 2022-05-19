Бельгийские фермеры несут ущерб от засухи и далёкой войны

Сельское хозяйство Бельгии переживает трудный сезон. Весна в этом году выдалась очень засушливая. Пришло несколько ливней, но их может быть недостаточно для полноценного урожая. Придётся больше прибегать к искусственному орошению.

Жан-Люк Девез владеет фермой площадью 66 га недалеко от Намюра, производит зерновые и сахарную свеклу. Земля там пересохла из-за северо-восточного ветра, дующего в последние недели и отсутствия осадков.

«Если к началу июня не пойдет дождь, это может быть проблемой. Это коснётся всех возделываемых нами культур и всех видов нашего производства, - говорит фермер. - Что касается финансового ущерба, то будет намного дороже обрабатывавать некоторые насаждения, например, пропалывать грядки свеклы и цикория. А ещё нужно больше бороться с тлёй».

В сухую почву не проникают глубоко удобрения, и на ней мало что вырастает как следует. Это беспокоит соседнего фермераЛорана Гомана, животновода. Он может столкнуться с нехваткой кормов, которые уже резко подорожали. Голодными могут остаться его 250 коров и 600 коз.

«Первые весенние укосы дали мало зелёной массы, потому что травы очень низкие. Мы собрали вдвое меньше, чем в прошлом году, - сказал Гоман. - Приходится брать запасы, которых останется меньше, чтобы прокормить животных предстоящей зимой. Но тогда, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию и геополитический контекст, всё, что нам придётся покупать, будет очень дорогим".

Бельгийские аграрии считают преждевременным говорить о катастрофе в национальном и европейском масштабе. Но глава Федерации сельского хозяйства ВаллонииХосе Ренар признаёт, что война в Украине создаёт для их отрасли дополнительные расходы:

"Удобрения чрезвычайно дороги, а время засухи они менее эффективны. Сейчас их стало меньше фуражного зерна, семян и других нужных нам продуктов, которые поступали из Украины. Мы рассчитовали в этом году поднять производительность. Но мы не ожидали, что корм для скота будет таким дорогим".

Бельгия - не единственная страна Евросоюза, сельское хозяйство которого страдает и от засухи, и от войны по соседству. Это например, Франция, для которой май выдался самым жарким месяцем со времени начала наблюдений. А лето почти по всему региону, обещает быть сухим.