Инфляция в еврозоне: кто пострадал больше, кто - меньше и почему?

Инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до рекордных 7,5%. Но не все страны валютного союза пострадали от неё в равной степени. Об этом говорят предварительные данные Евростата.

Самый высокий рост потребительских цен прогнозируют в Эстонии. Они будут примерно на 19% выше, чем в тот же период год назад. Даже в марте года текущего инфляция там была на уровне 14,8%.

В соседних Латвии и Литве наблюдается та же тенденция. Во многом это связано с тем, что страны Балтии в значительной степени зависят от поставок энергоносителей из-за рубежа, что делает их особенно уязвимыми к волатильности мировых цен.

Больше всего дорожают именно энергоресурсы - на 38% в апреле (месяцем ранее - на 44,5%). Далее следуют продукты питания, алкоголь и табак, для которых инфляция составляет 6,4%, тогда как в марте она не превышала 5%.

Самый низкий уровень инфляции зафиксирован в Финляндии (5,6%), во Франции (5,4%) и Мальте (4,9%).

В случае двух первых стран, это объясняется более диверсифицированным энергобалансом. Мальта же сильно зависит от импортируемого газа, но имеет многолетнее соглашение о поставках с Азербайджаном, которое помогло сохранить цены на стабильном уровне.

Не только в зоне евро и Евросоюзе в целом наблюдается резкий скачок цен. В последние несколько месяцев в Великобритании и США инфляция также достигала рекордных отметок.

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