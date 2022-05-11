Брюссель не паникует из-за сокращения поставок российского газа

Объёмы российского газа, поступающего в ЕС через Украину, уменьшаются. В Германии за сутки они сократились на 25%. Европа недополучила свыше 20 миллионов кубометров. Украинская компания "Нафтогаз" отказалась осуществлять транзит через территории, оккупированные Россией.

Киев предложил российскому "Газпрому" перенаправлять сырьё на другие интерконнекторы, расположенные в частях страны, которые контролируют украинские силы.

В руководстве компании предложение назвали "технически нереализуемым".

Но, как утверждают аналитики, рынки на эту новость отреагировали слабо.

Симон Тальяпьетра, ст. научный сотрудник Bruegel:

"Действительно, и Австрия, и Германия отметили, что сбой не оказал на них существенного влияния. Если вы посмотрите на индекс TTF и цену на природный газ, то увидите, что фактически сегодня они снижаются. Это признак того, что трейдеры не рассматривают произошедшее как нечто важное. Однако это указывает на то, что риски, связанные с украинской инфраструктурой, действительно представляют опасность для российских газовых поставок в Европу. Это вдобавок к тем рискам, которые возникли из-за перехода европейских компаний на оплату за газ в рублях".

Брюссель утверждает, что все проблемы с поставками из-за войны, которую развязала Россия, Украина же - партнёр вполне надёжный.

В Еврокомиссии уточнили: эти события "могут повлиять на транзит газа на отдельных участках". Тем не менее "в краткосрочной перспективе они не приведут к появлению проблем, связанных с энергобезопасностью сообщества". Страны блока находятся в очень серьёзной зависимости от российских энергоносителей. Но ЕС планирует сократить её на две трети к концу года.

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