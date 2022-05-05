Отравления в Евросоюзе: вина пищевиков или властей?

Второй раз за несколько недель в Евросоюзе разразился пищевой скандал. Во Франции подана жалоба на отравление бактериями кишечной палочки при потреблении пиццы Буитони (Buitoni). Это стало дополнением к 150 заражениям сальмонеллой, недавно выявленным в 9 странах-членах, на этот раз из-за шоколада Киндер (Kinder).

Недоброкачественные продукты появились на рынке по недосмотру производителей. Эти вскрывает также недостатки европейской системы безопасности пищевых продуктов, которая, тем не менее, считается одной из самых надёжных в мире.

Представитель европейской организации защиты потребителей Камиль Перрэн возлагает вину не на союзные, в скорее на национальные санинспекции:

«Три года назад мы опубликовали доклад, в котором указали на тревожное сокращение ресурсов для официального контроля качества. На это выделяется меньше денег и меньше персонала из служб здравоохранения. Это в конечном итоге и может привести к такого рода скандалам, поскольку, если производители просто предоставлены сами себе, если мы полностью полагаемся на проводимые ими самопроверки, то мы рискуем проглядеть некоторые «несоответствия».

Менее чем за 20 лет инспекционный персонал сократился на 7% в Испании, на 10% в Бельгии и на 30% во Франции. Европейский парламент уже много лет призывает принять закон об усилении этих служб. Французский социал-демократ Эрик Андриёсчитает, что в защите граждан от отравлений нельзя слишком полагаться на частный сектор:

«Нет. Сегодня мы можем сказать, что производим лучшую в мире еду, и это правда, но когда я говорю «нет», я имею в виду, что недопустимо доверять пищевым компаниям контроль над их собственными продуктами. Европарламент добился в этом недостаточного прогресса. Нужно принять такие законы, чтобы охрана общественного здоровья была гарантирована государствами на 100 % на союзном уровне".

На просьбу Euronews прокомментировать два случая заражения Европейская конфедерация производителей еды и напитков сделала такое заявление: «Это вопрос нужно адресовать заинтересованным компаниям. Для нас же приоритетом являются самые высокие стандарты безопасности пищевых продуктов. Мы продолжаем работать над этим с Еврокомиссией, партнёрами по цепочкам поставок и другими вовлечёнными сторонами", - сообщил союзный регулятор.