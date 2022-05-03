Евросоюз ускоряет уход от российской энергии

Министры энергетики стран Евросоюза обсудили последствия решения Россия сократить подачу газа в Польшу и Болгарию. Ущерб от такого шага смягчён сейчас наступлением тёплой весенней погоды, но государства ЕС разрабатывают долговременную стратегию укрепления энергетической безопасности. Они намерены к осени заполнить газовые хранилища до максимального уровня. В настоящее время он составляет 32%. По словам профильного еврокомиссара Кадри Симсон, любое государство-член может стать следующей жертвой отключения от российских источников.

Параллельно ЕС работает над шестым пакетом санкций против России, который будет включать поэтапный отказ от её нефти. Германия, один из главных противников такого эмбарго, согласилась теперь на это.

«После двух месяцев изучения этого вопроса могу сказать, что Германия не против запрета на российскую нефть, - сказал немецкий министр Роберт Хабек. - Конечно, без неё будет тяжело, но мы готовы на это пойти. Мы должны подготовить хабы, мы должны подготовить трубопроводы. На это нам нужно время. Но у других стран есть более серьёзные проблемы».

Некоторые страны призывают вместо эмбарго ввести пошлины на импорт российских энергоресурсов. Эксперт аналитического центра "Брейгель" Симоне Тальяпьетра предупреждает, что план по энергетике должен быть реализован с осторожностью, иначе он может иметь неприятные последствия:

«Если мы сейчас переходим к введению санкций против российской нефти с помощью постепенного эмбарго, то Россия может отреагировать немедленно, сказав: «Хорошо, тогда мы перекрываем газ». Позволить России играть в такую стратегическую игру может быть не лучшим вариантом для ЕС. Ему лучше немедленно ввести пошлины как на нефть, так и на газ, поступающие из России в Европейский Союз».

Предлагается вводить эмбарго и на другие российские энергоносители, включая газ и ядерное топливо. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Еврокомиссии во вторник. Его обсудят также сегодня на видеоконференции министры экономики и финансов ЕС.