Про- и антироссийские настроения в Болгарии после отключения газа

Россия прекратила поставлять природный газ в Польшу и Болгарию, потому что они отказываются платить ей в рублях. Эти два государства-члена ЕС попытались преуменьшить вероятный ущерб от решения «Газпрома», подчеркнув, что они могут получать газ из других источников. Болгария заявила, что обратится за этим к Греции.

Но болгарские предприятия, которые используют газа больше, чем домохозяйства, опасаются, что им, возможно, придётся обходиться без него. Правительство и оппозиционные партии теперь возлагают друг на друга вину за то, что источники поставок не были диверсифицированы раньше.

Тем временем в Болгарии слабеют традиционные для страны пророссийские настроения.

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