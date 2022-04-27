В Евросоюзе осуждают российский газовый "шантаж"

Председатель Еврокомиссия назвала решение «Газпрома» приостановить поставки природного газа в две страны ЕС российским «шантажом» и попыткой нанести ущерб обычным гражданам. Урсула фон дер Ляйен заявила в среду в Брюсселе, что Союз готов помочь Польше и Болгарии, перенаправив им газ из соседних стран. Тогда, по её словам, простые потребители не почувствуют боли или холода.

«Неудивительно, что Кремль использует ископаемое топливо в попытке нас шантажировать, - сказала председатель. - Европейская комиссия готовилась к этому в тесной координации и солидарности с государствами-членами и международными партнёрами».

По данным издания Bloomberg, 10 европейских компаний уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа в рублях. Фон дер Ляйен сказала, что такие расчёты могут нарушать режим санкций ЕС против России. Он утверждает, что контракты заключаются в евро и должны оплачиваться в евро:

«Если оплата в рублях не предусмотрена в контрактах, то это нарушение наших санкций. В 97% наших контрактов прямо указано, что оплата должна производиться в евро или долларах".

Накануне Москва известила Варшаву и Софию, что поставки российского газа прекратятся со среды после отказа Польской нефтегазовой компании и "Булгаргаза" рассчитываться за энергоносители в рублях. Директор болгарской программы «Энергетика и климат» Мартин Владимиров считает, что Россия угрожает на самом деле более крупным европейским странами:

«Финальная и конечная цель вовсе не наказать Болгарию и Польшу, которые являются мелкими потребителями газа. Кремль пытается изменить направление мысли жителей стран, которые больше других пострадают от манипуляций с российским газом - Германии и Италии, наиболее зависимых от этого газа стран в Европе. Результат определит общую стратегию Европы в отношении в России».

В Европарламенте отмечаю, что Россия сейчас обостряет противостояние с Западом. Но болгарский депутат Андрей Ковачев видит в этом неудачу европейской политики на российском направлении за последние два десятилетия:

«Мы очень медлили и попали в энергетическую зависимость, от которой нужно избавиться. Может быть, один плюс решения России прекратить поставки в Польшу и Болгарию состоит в том, что мы просыпаемся и говорим: "да, мы можем и без России". Мы найдём надежных поставщиков и обеспечим себе набор разных источников энергии, раз уж ископаемое топливо используются в политических, геополитических и военных целях».

Тем временем в среду в Брюсселе встретились постоянные представители стран ЕС, чтобы обсудить шестой набор санкций против России в связи с её действиями в Украине. Ограничительные меры, включая полное нефтяное и газовое эмбарго, должны быть согласованы на следующей неделе.