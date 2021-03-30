Как спасти детей от токсичного интернета?Комментарии
В течение недели в марте 2021 года наш канал расскажет о последних новостях в сфере здравоохранения со всей Европы и за ее пределами, проанализирует и обсудит революционные разработки, которые определяют будущее отрасли.
Кибербуллинг, секстинг, обнаженные фотографии, легкий доступ к фейковым новостям и игровая зависимость...
По мнению организации "Спасём детей", это основные скрытые опасности для детей в Интернете. Родители обеспокоены. Дети проводят в Интернете ВДВОЕ больше времени, чем до пандемии.
Психологи говорят, что с момента появления COVID-19 количество таких экстремальных случаев резко возросло, потому что дети более активны в Интернете и дольше остаются у экранов.
Сообщается, что это влияет на психическое здоровье и эмоциональное благополучие молодых людей. И даже в тех случаях, когда насилие не происходит, родители говорят, что они чувствуют: поведение молодежи изменилось.
Отделение "Спасем детей" в Румынии адаптировало консультационные сессии и горячие линии в ответ на пандемию.
Теперь они они работают с подростками-волонтерами, которые пытаются научить своих друзей и коллег, как защитить себя от опасностей Интернета.
Мари Жан Йон, Euronews:
— Психологи предупреждают, что домогательства и кибербуллинг в Интернете могут вызывать беспокойство, страх, депрессию и даже посттравматическое стрессовое расстройство у детей и подростков ...
Согласно исследованию, проведенному организацией "Спасем детей" в Румынии, 63% учащихся, учителей и родителей считают, что безопасность детей в Интернете - жизненно важная проблема, которую все еще необходимо решать властям.