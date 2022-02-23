Кулеба: "настал переломный момент в истории"

К "быстрым, конкретным и решительным действиям" призвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая на Генеральной ассамблее ООН. По словам дипломата, в мировой истории настал переломный момент. Кулеба предостерег от повторения политических ошибок, которые в прошлом приводили к развязыванию мировых войн. Он заявил, что обвинения России в том, что Украина нагнетает напряженность, абсурдны и Украина не планирует и не планировала военное наступление в Донбассе, провокаций и актов саботажа.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины: "Единственное, что хочу подчеркнуть... Единственная причина, по которой Украина укрепляет свою оборону, — это продолжающиеся и планируемые военные и политические действия России. Действия и заявления России возмутительны, ужасны и выходят далеко за рамки угрозы Украине. Фактически, в своем обращении на этой неделе, президент России Владимир Путин открыто отрицал право Украины на существование".

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, заявил, что архитектура безопасности в мире требует улучшения. "Я бы очень хотел, чтобы в этом архитектурном комплексе Украину также увидели", - сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы отчетливо понимаем, и нет никаких иллюзий, что Украины нет ни в одном альянсе по безопасности и, что страна сама себя защищает при поддержке наших партнеров. Но гибнут именно украинцы. Вот почему Украине немедленно нужны четкие и ясные гарантии безопасности. Потому что мы хотим быть уверены, что сможем защитить наших людей и наши дома".

Глава украинского государства предложил Верховной раде ввести на территории страны режим чрезвычайного положения на 30 суток с 24 февраля.

На фоне напряженной ситуации, во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала. Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам, которые находятся в РФ, немедленно покинуть ее территорию, а также воздержаться от поездок в Россию.