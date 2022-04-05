Испания и Нидерланды просят изменить бюджетные правила ЕС

Испания и Нидерланды сформировали необычный союз, чтобы реформировать бюджетные правила ЕС. Эти две страны обычно занимают противоположные стороны на фискальных дебатах.

Министр финансов Нидерландов Сигрид Каг:

«Давайте не будем тратить силы и время на поверхностные разногласия. Давайте сосредоточимся на том, что у нас общее».

Текущие фискальные правила требуют от стран-членов удерживать дефицит бюджета ниже 3%, а государственный долг - ниже 60% ВВП.

Действие правил было приостановлено в марте 2020 года, чтобы смягчить последствия пандемии. ЕС хочет пересмотреть эти правила, пока они снова войдут в силу в 2023 году.

Ключевой вопрос: как быстро страны должны сокращать долг?

Испания и Нидерланды говорят, что темп должен быть «постепенным, амбициозным» и основанным на национальных интересах. Они хотят, чтобы бюджетные правила были «простыми, прозрачными и надежными» и применялись ко всем странам одинаково

Отменять правила 3% и 60% не предполагается.