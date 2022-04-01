Брюссель не советует Пекину впадать в зависимость от Москвы

Руководители Евросоюза призвали Китай «активно» продемонстрировать свою приверженность восстановлению всеобщего мира. Они не хотят, чтобы Пекин стал на сторону Москвы в её конфликте с Киевом или продавал её товары из санкционного списка, запрещённые к экспорту в Россию. А Китай попросил не вмешиваться в его внутренние дела. Таковы основные итоги виртуального Саммита ЕС-КНР, который прошёл впервые с 2020 года.

"Китай имеет влияние на Россию, поэтому мы ожидаем, что он возьмёт на себя ответственность за прекращение войны с Украиной, и что Россия вернётся к мирным переговорным решениям, - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Мы ожидаем, что Китай, если не поддержит санкции, то хотя бы не будет им мешать".

Но китайская сторона, во главе с премьер-министром Ли Кэцянем выразила стремлению к развитию экономического сотрудничества с Россией. Европейские собеседники поставили под сомнение надёжность такого партнёрства, учитывая использование Россией своих энергоносителей в политических целях. Сотрудник брюссельского Центра европейской политики считает, что Китаю будет опасно заменить Европу в качестве ведущего получателя российских нефти и газа:

«Большой урок нынешней войны заключается в том, что делать бизнес со странами, не разделяющими ваши ценности, но ставящими вас к себе в зависимость, может обойтись вам очень дорого, - сказал Рикардо Борхес де Кастро. - Поэтому я думаю, многие европейцы - общественное мнение и руководство - могут осознать необходимость переосмыслить наши отношения с Китаем и даже, возможно, поставить под вопрос идею о том, что он является партнёром, конкурентом и соперником».

Ближе к концу переговоров в пятницу по видеосвязи к ним подключился председатель КНР Си Цзиньпин. Саммит завершился без совместного заявления. Брюссель и Пекин по-прежнему придерживаются очень разных взглядов, хотя они согласились с необходимостью вместе работать над снижением напряженности в мире и укреплением глобальной стабильности.

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