В Пекине сожалеют, что на европейском континенте вновь вспыхнула война, и заявляют, что напряженность между РФ и Украиной до "критической точки" довели действия НАТО во главе с США. С таким заявлением выступил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Накануне в ходе встречи по видеосвязи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин призвал к "совместной поддержке мирных переговоров между Россией и Украиной".

Си призвал к "максимальной сдержанности, чтобы предотвратить масштабный гуманитарный кризис" и пообещал предоставить Киеву помощь.

9 марта Китайское общество Красного креста направило Украине первую партию гуманитарной помощи. Пекин передаст Киеву продукты питания и предметы первой необходимости на общую сумму около 800 тысяч долларов.

Китай открыто не осудил, но и не поддержал вторжение России на Украину, при этом неоднократно высказываясь против введения санкций в отношении РФ.

Газета "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на доклад разведки западных спецслужб пишет, что первые лица Китая знали о планах президента Путина начать боевые действия на Украине и лишь призвали его не начинать их до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. Игры завершились 20 февраля, а 24-го Путин объявил о начале "специальной военной операции". На Украине ждали нападения еще 16 февраля (в этот день в стране теперь отмечается День единства).

"Не исключено, что в ближайшее время Китай будет решать тайваньскую проблему"

Специалист по Китаю Алексей Маслов отмечает, что китайская позиция в этом конфликте вполне традиционна и четко укладывается в стандарты политической культуры КНР.

"Пекин четко заявил позицию, что конфликт должен быть решен исключительно мирным путем. Однако Китай нигде прямо или косвенно не осудил Россию, что, на мой взгляд, говоря китайским языком, показывает как минимум не негативное отношение КНР к тому, что делает Россия. Китай сейчас наблюдает за мировой реакцией с точки зрения уже своих проблем с Тайванем. Не исключено, что в ближайшее время Китай будет решать тем или иным способом тайваньскую проблему", - считает Алексей Маслов.

Осенью прошлого года сообщалось об обострении в отношениях Пекина и Тайбэя. Глава тайваньского оборонного ведомства Цю Гочжен обвинил Китай в подготовке к вторжению на остров. Может ли пример России подтолкнуть Китай к силовому решению территориального спора?

По словам Алексея Маслова, в Пекине не желают решать тайваньскую проблему военным путем.

"Эта проблема несопоставима и даже не похожа на украинскую, поскольку Тайвань на протяжении последних более чем 70 лет рассматривается Пекином как часть КНР. В этом плане формально борьба идет против сепаратизма, а не с какой-то агрессией. Китай точно не хотел бы военным путем решать тайваньскую проблему, и это официальная позиция Пекина. В случае любого вооруженного конфликта вокруг Тайваня, будь то случайное столкновение кораблей или какие-то провокационные действия с обеих сторон, целиком поменяется внешнеполитическая концепция КНР. По официальной формуле, Китай должен решать все споры исключительно дипломатическим путем", - говорит эксперт.

Новые экономические возможности для КНР в России после ухода западных компаний

Москва в условиях ужесточения санкций рассчитывает на экономическую поддержку Пекина. После объявления Владимиром Путиным о "развороте на Восток" Россия значительно укрепила торговые отношения с Китаем. На встрече в феврале российский лидер выразил надежду, что РФ и КНР смогут выйти на товарооборот в 200 миллиардов долларов к 2024 году (в 2020 году он составлял $100 млрд).

Неожиданностью стало решение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, созданного по инициативе КНР, отложить реализацию проектов с Россией и Беларусью. В заявлении на веб-сайте АИИБ говорится, что "в связи с разворачивающейся на Украине войной Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выражает свое сочувствие всем пострадавшим. В этих обстоятельствах и в интересах банка руководство приняло решение о приостановлении деятельности, связанной с Россией и Беларусью".

Алексей Маслов напоминает, что объем инвестиционных соглашений между РФ и КНР в прошлом году достиг 120 миллиардов долларов, и если Китай будет хотя бы частично выполнять свои обещания, это уже достаточно серьезная поддержка для России.

"Безусловно мы сейчас будем смотреть, готова ли КНР поставлять в РФ критически важные технологии, создавать совместные предприятия по изготовлению печатных плат, микропроцессоров. Есть проекты, которые Китай давно предлагал России, но не мог выйти на российский рынок в силу особых конкурентных условий", - говорит эксперт.

Есть проекты, которые Китай давно предлагал России, но не мог выйти на российский рынок в силу особых конкурентных условий Алексей Маслов востоковед

Речь, в частности, идет о создании китайских автомобильных заводов в РФ и развитии автопрома КНР в стране. Для Китая сейчас открываются новые возможности, но конкретных предложений с китайской стороны пока не прозвучало.

"Мы видим лишь, что Китай снял все ограничения на поставки зерна из России в Китай. Раньше были ограничения по региону происхождения. Китай не уменьшил и не ограничивал импорт продуктов аграрно-промышленного комплекса из РФ.

Что касается Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, крупнейшим держателем акций которого формально является Китай, надо четко понимать, что все-таки это не китайская, а международная финансовая организация. Так что здесь никаких негативных шагов со стороны КНР нет. Этот банк, как и собственно китайские банки, пока еще не понимают, какова официальная позиция КНР, и не желают попасть под различные санкционные ограничения", - отмечает Алексей Маслов.

По словам эксперта, для Китая помимо поддержания добрых отношений с Россией важно не утратить торговые отношения с Евросоюзом и США, объем которых в несколько раз превосходит объем двусторонней торговли между РФ и КНР.