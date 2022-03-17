Россия избежала дефолта по госдолгу

"Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку - корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС.

Что могло бы произойти в обратном случае?

Что такое дефолт?

Страна занимает деньги путем продажи гособлигаций. При этом она обычно получает иностранную валюту. Долг возвращается инвесторам по более высокому проценту.

Дефолт - это когда страна больше не может гасить этот долг.

Такое случалось в Европе с 16-го века или даже раньше. Король Испании Филипп II четырежды не возвращал деньги. В 1918 году большевики отказались от всех долгов царского режима.

Недавние примеры дефолта: Аргентина в 2001 году, Греция в 2015 году и Ливан в 2020 году.

Дефолт может привести к банковскому кризису, девальвации денежной единицы, более высоким ценам для потребителей и введению мер строгой экономии. Это также может нанести стране долгосрочный репутационный ущерб.