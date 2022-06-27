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Россия

Россия: "символический" дефолт

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото   -   Авторское право  Alexander NEMENOV / AFP

Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте впервые с 1918 года.

Как утверждает Bloomberg, крайний срок для выплаты 100 миллионов долларов по гособлигациям истёк в ночь на 27 июня. В статье называют это признаком изоляции России, отмечая при  этом, что дефолт носит "символический" характер.

По сообщению агентства Reuters, держатели российских евробондов из Тайваня не получили выплаты в указанный срок.

Ранее в российском Минфине заявили, что у страны есть средства для обслуживания платежей, расплачиваться с инвесторами будут в рублях. 

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