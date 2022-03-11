Саммит ЕС в Версале: сближаться с Киевом и покарать Москву

На неформальной встрече в Версале лидеры Евросоюза решительно осудили российское вторжение на Украину, обещали помочь в восстановлении этого демократического государства, договорились оказывать поддержку беженцам и увеличить давление на Москву и Минск. Страны-члены ЕС согласились рассмотреть вопрос о принятии в свои ряды Украины, но в установленном порядке, поскольку ускорить этот процесс трудно, особенно во время войны.

Председатель Еврокомиссии заявила, что тем временем Брюссель будет укреплять партнёрские отношение с Киевом.

"Заявка Украины на членство - это выражание её национального суверенитета, её воли и права выбирать свою судьбу, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Сегодня мы открыли для украинцев путь к нам. Они - часть европейской семьи".

На второй день саммита обсуждалась подготовка очередного пакета санкций против России. Они могут привести к сокращению поставок из ней природного газа, которые покрывают 40% потребностей ЕС. У Москвы также закупают много нефтепродуктов.

Глава Еврокомисии сообщила, что трубопроводы из России пока перекрываться не будут, но ей найдётся альтернатива:

«Мы подготовим для ЕС план диверсификации поставщиков энергии и перехода на возобновляемые источники. К середине мая мы выступим с предложением преодолеть зависимость от российского газа, нефти и угля к 2027 году при поддержке национальных и европейских ресурсов».

Главы государств и правительств решили оказать военную поддержку Украине посредством Европейского фонда мира. В него поступят дополнительно 500 млн евро, которые будут использованы для закупок и доставки смертоносное оружие тем, кто сражается с российской армией.

Президент Франции указал на единство мнений в этом вопросе:

«Есть страны, которые до сих пор традиционно придерживались нейтралитета, например Швеция, - сказал Эммануэль Макрон. - Они впервые за многие десятилетия встали на сторону остальных, выразив вместе со всем Евросоюзом твёрдую поддержку Украине».

Участники встречи в верхах высказались за укрепленик Европейской обороны. Они настаивали также на расследовании военных преступлений на украинской земле, в которых многие обвиняют российское руководство.