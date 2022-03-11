США выходят из "режима нормальных торговых отношений" с Россией

США и ряд других стран выходят из "режима нормальных торговых отношений" с Россией. Об этом объявил в пятницу президент Джо Байден. Также Штаты расширяют список товаров, запрещённых к ввозу из России: туда попадают морепродукты, алкоголь и алмазы.

Джо Байден, президент США:

"Выход из режима нормальных торговых отношений затруднит для России ведение бизнеса с Соединёнными Штатами. Принимая такие меры в унисон с другими странами, составляющими половину мировой экономики, мы наносим ещё один сокрушительный удар по российской экономике. Она уже серьёзно пострадала от наших санкций. Это не последние шаги, которые мы собираемся предпринять. Как я уже говорил, мы ударим по Путину ещё сильнее, поскольку США и наши союзники действуют вместе".

В то же время украинское руководство называет меры Запада "недостаточными". Президент Владимир Зеленский, наблюдавший за ходом саммита ЕС в Версале, раскритиковал "осторожную" позицию некоторых стран Европы.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Нужно больше. Это не то, чего мы ожидаем. Нужно, чтобы решения политиков следовали настроению их народов, европейских народов".

Владимир Зеленский призывает США и НАТО установить бесполётную зону над Украиной. Однако эту меру Альянс пока не рассматривает, заявляя, что она приведёт к полномасштабному конфликту с Россией. И НАТО, и США заявляют, что не будут посылать на Украину своих военнослужащих, но будут оказывать всю возможную материальную и гуманитарную поддержку Киеву.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Союзники по НАТО оказывают существенную поддержку Украине и делают это уже много лет. Они обучили десятки тысяч военнослужащих, предоставили необходимое военное снаряжение, которое сейчас играет чрезвычайно важную роль в борьбе с вторгшимися российскими войсками. В то же время наша задача в том, чтобы этот конфликт не распространился за пределы Украины и не превратился в полноценную войну между Россией и НАТО".