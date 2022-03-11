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Украина

Российская армия расширяет наступление, киевляне роют окопы

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Российская армия расширяет наступление, киевляне роют окопы
Авторское право  Anadolu

Российская армия расширяет наступление : в пятницу мишенью стал город Днепр в центре Украины. Удары были нанесены по детскому саду, жилому дому и обувной фабрике, сообщила украинская сторона в специальном коммюнике.

В пригороде Харькова обстрелу подвергся приют для инвалидов, заявил в Телеграм-канале глава местной администрации Олег Синегубов. Обошлось без жертв, 76 человек были эвакуированы.

Помимо того, как отчитался главный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, "утром 11-го марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины; выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске".

На спутниковых снимках Maxar technologies видно, что колонна российской бронетехники в окрестностях Киева рассеялась, но, по мнению американских специалистов, медленно но верно приближается к украинской столице. При этом российская бронетехника нередко попадает в засады: танки и бронемашины подбивают с использованием турецких дронов "Байрактар".

Российская армия контролируют значительные территории на севере и юге Украины. Президент Владимир Зеленский в пятницу сообщил об эвакуации почти 100 тысяч человек по гуманитарным коридорам из Полтавы, Киева, Запорожья, Днепра, Львова за последние два дня. При этом "Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными", добавил он.

Жители Киева и примкнувшие к ним добровольцы из разных городов Украины роют окопы, готовясь к уличным боям.

Привлечение российских добровольцев к участию в спецоперации на Украине не рассматривается, заявил в пятницу пресс-секретарь президента Путина. Ранее министр обороны Шойгу сообщил о гражданах Сирии, подавших соответствующие заявки.