Россия и Запад обвиняют друг друга в подготовке провокаций с использованием химического и биологического оружия на территории Украины.

Ранее в Москве заявили, что на украинской территории работали многочисленные химические и биологические лаборатории, связанные с министерством обороны США. В Вашингтоне и Киеве обвинения отвергают.

Ситуацию обсудили на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе РФ.

Василий Небензя, постпред России при ООН:

"Призываем задуматься о вполне реальной биологической угрозе для населения европейских стран, которую может породить бесконтрольное расползание биоагентов из Украины, которое, как показал опыт ковид-19, невозможно остановить. И при таком сценарии накроет всю Европу".

Некоторые члены Совбеза ООН выразили серьёзные сомнения в правдивости российских заявлений.

Сергей Кислица, постпред Украины при ООН:

"На самом деле это может указывать на то, что Россия готовит очередную ужасную операцию под чужим флагом. Что ещё вы собираетесь использовать против Украины? Крылатые ракеты, системы залпового огня, тяжёлые бомбы? Всё это мы уже испытали. Что дальше? Аммиак? Фосфор?"

Николя де Ривьер, постпред Франции при ООН:

"Давайте вспомним факты. Именно Россия, а не Украина применяла в последние годы химическое оружие на европейской земле. Именно Россия пыталась с помощью дезинформации прикрыть химические атаки сирийского режима. Франция очень обеспокоена возможностью того, что эта кампания дезинформации может стать прелюдией к организованному Россией применению химического или биологического оружия на Украине".