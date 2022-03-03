Евросоюз защитит украинских беженцев

В Евросоюз прибывают украинские беженцы, которых всего ожидается около 7 миллионов. Соседние страны обязуются принимать и размещать тех, спасается от войны. Но и все члены ЕС, ранее расходившиеся во мнении о миграции, теперь проявляют необычное единство. В четверг их представители подписали соглашение, но которому прибывающим с Украины беженцам будут предоставляется защита на срок до трех лет.

«Мы уже приняли в Европе почти миллион беженцев из Украины. Мы увидим ещё миллионы, - сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон. - Поэтому нам нужно больше солидарности, нам теперь требуется полноценное законодательство, чтобы защитить людей и дать им права. И конечно, нам также понадобится дополнительное финансирование».

На граждан Украины будет распространяться так называемая "Директива о временной защите".

Она даёт, среди прочего,

- право на проживание;

- возможность трудоустройства;

- доступ к жилью;

- предоставление социальной помощи и медицинского обслуживания;

- а также доступ к системе образования.

Скорость, с которой Брюссель отреагировал на исход людей с Украины после начала российского вторжения, беспрецедентна. И всё же директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников считает, что для них можно сделать больше:

«Помимо приведения в действие Директивы о временной защите нам необходимо быстро изыскать ресурсы, в соответствии с чрезвычайными правилами, для Фонда убежища, миграции и интеграции, - сказала Кэтрин Вуллард. - Нам нужно, чтобы Агентство ЕС по предоставлению убежища развернуло свои операции и отвечало на запросы стран-членов, которым нужна его ​​поддержка. Прежде всего, важно действовать сообща, производить перемещение людей, соблюдая требования безопасности, а также гуманитарные требования».

Евросоюз не хочет открывать двери для всех. Временная защита пока распространяется только на украинцев, но государства-члены могут расширить её действие у себя и на других иностранцев. Директива была создана после кризиса с беженцами из Косова в 2001 году, но до сих пор она не применялась.