Украинские беженцы в Польше

Тысячи украинцев день и ночь стояли в пробках, чтобы выехать из страны и спастись от войны. По словам пресс-секретаря Агентства ООН по делам беженцев Шабии Манту, по крайней мере 100 тыс. человек уже покинули свои дома, многие из них уже пересекли границу с соседними странами - Молдовой, Румынией и Польшей. На то, чтобы проехать 20 км через Мостиску до польской границы уходит несколько часов.

"Мы тут стоим уже давно, часов шесть, а может и семь. Это безумие! Сумасшедшее движение. Надо же, я не знаю, как уехать из родной страны! Я не хочу её покидать, но из-за захватчиков я должна покинуть её как можно скорее", - говорит эта жительница Житомира.

За сутки с начала военной операции в Польшу, по данным погранслужбы страны, въехали почти 30 тыс. украинцев. У тех, кому уже удалось пересечь границу, часто нет ни жилья, ни возможности передвижения. Им помогают добровольцы. Виктория Магнущевска - одна из них:

"Мы уже организовали веб-сайт с контактами людей, которые будут готовы помочь с жильем, с трудоустройством, с транспортом. И сейчас мы смогли устроить примерно 12 семей".

Те, кто пересекают границу, не знают, когда смогут вернуться. Сегодня они находят временное решение своей ситуации, надеясь, что оно не будет постоянным. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила,что Брюссель неделями "готовился к худшему" и имеет чёткие планы по принятию беженцев с Украины.