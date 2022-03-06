Более 1,5 млн украинских беженцев прибыли в Евросоюз

В Европе разразился крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, заявляет ООН. По данным организации, более полутора миллионов украинских беженцев прибыли в соседние Польшу, Словакию, Румынию и Молдавию за одиннадцать дней войны. В основном это женщины и дети; из-за всеобщей мобилизации мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину. Многие из них записались в отряды территориальной обороны.

«Предсказывать что-то сложно. Мы знаем, что сотни тысяч людей едут сейчас по Украине. Они прямо здесь, с другой стороны границы. Очень вероятно, что мы увидим большой приток беженцев в ближайшие несколько дней», — считает верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По информации польской погранслужбы, в субботу границу страны пересекло рекордное количество беженцев: 129 тысяч человек. Еще 40 тысяч — приехали за семь первых часов воскресенья.

В городе Ряшев медсестры на железнодорожном вокзале рассказывают, что осматривают от 50 до 100 человек в день. Здесь беженцев укладывают спать на раскладушки, кормят и сажают на поезда, которые увезут их дальше, на запад.

«Мы были в дороге три дня. Сейчас едем к моему другу в Дюссельдорф. Наверное, проведем там какое-то время. Будем думать, что делать дальше», — рассказывает архитектор из Харькова Анна Гимпельсон.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель выделит на помощь украинским беженцам 500 млн евро. Они смогут остаться в Евросоюзе минимум на год, где получат право учиться, работать и обращаться к врачам.