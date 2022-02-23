Эксплуататор Голиаф и трудящийся Давид

Европейские компании могут быть оштрафованы на крупные суммы, если в их цепочках поставок происходит недопустимая эксплуатация трудящихся или наносится ущерб окружающей среде. Журналистское расследование выявило связь таких злоупотреблений с одним немецким магазином одежды.

После того, как более 200 человек погибли в результате пожара на заводе поставщика в Пакистане, долго шли судебные разбирательства. Те, кто подал иски, в конечном итоге проиграли, но компания сама решила произвести компенсационные выплаты.

Брюссель только что предложил проект закона, по которому крупный бизнес должен проводить дополнительные проверки своих партнёров и смежников - внутри ЕС и за его пределами - на предмет соблюдения ими прав человека и экологических требований.

«Предложение относится к двум группам компаний с ограниченной ответственностью, - сказал еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс. - В первую попадают те, у которых более 500 сотрудников и оборот не менее 150 миллионов евро по всему миру. Это примерно 9400 компаний. А в другой группе - компании с более чем 250 сотрудниками и оборотом 40 миллионов евро или более по всему миру. Микро-, малые и средние предприятия не подпадают под действие нашей директивы».

Соответственно, от необходимости проводить такие проверки могут быть избавлены, например, производители еды и напитков - а всего около 90% европейских компаний. Директор организации Европейская корпоративная справедливость Клаудиа Саллер считает, что оставшиеся 10% - это слишком мало, и что закон должен встать на защиту жертв нарушений, которых она называет "Давидом", в противостоянии с деловыми кругами - "Голиафом":

«Идея в том, чтобы позволить «Давиду» выступить, заявить о своих правах и уменьшить силу "Голиафа", - сказала Саллер. - В нашем мире бизнес не должен означать нарушение прав человека».

Еврокомиссия предлагает, чтобы национальные власти проверяли, соблюдают ли компании правила, и определяли размер штрафов за вред, причиненный людям и планете. Законопроект еще должен быть одобрен Европейским парламентом и правительствами ЕС, на что может уйти больше года.