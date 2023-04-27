Европейские трудящиеся страдают от инфляции и роста налогов

Трудящиеся в развитых странах страдают одновременно от инфляции и роста подоходного налога. Организация экономического сотрудничества и развития отмечает, что в 35 из 38 её государств-членов падает покупательная способность населения.

Европейские трудящиеся получают двойной удар: их реальную заработную плату съедает инфляция, при этом растут налоги с их доходов. На это указала Организация экономического сотрудничества и развития. Она опубликовала во вторник доклад, в котором отмечается снижение покупательной способности населения в 35 из 38 стран-членов ОЭСР.

Заместитель генерального секретаря Европейской конфедерации профсоюзов Эстер Линч утверждает, что Европейский центральный банк усугубляет ситуацию, повышая процентные ставки:

«Повышение процентных ставок - неправильное решение. Это только сильнее бьёт по работающим людям и семьям, которые взяли ссуды на такие вещи, как автомобиль. А теперь мы видим, что многие семьи вынуждены платить за электричество и по другим счетам своими кредитными картами. Когда вдобавок повышаются процентные ставки, это создаёт сложную ситуацию, с которой абсолютно невозможно справиться».

Инфляция в ЕС достигла в прошлом году 9,2%, - самого высокого уровня за три десятилетия. Цены на жилье и коммунальные услуги, транспорт и продукты питания выросли в три-четыре раза больше, чем заработная плата, рост которой в среднем составил всего 4,4%.

Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав заявил Euronews, что сейчас нет необходимости создавать и пускать в дело новый антикризисный инструмент. Вместо этого Николас Шмит предлагает сдерживать обострение социальных проблем государственной помощью и поощрением деловой конкуренции:

«По-прежнему важно оказывать адресную поддержку. В ней особенно нуждаются наиболее уязвимые слои населения. Кроме того, мы должны проанализировать причины инфляции. В некоторых секторах нашей экономики не хватает конкуренции. Компании получают особую прибыль, утверждая, что они повышают цены из-за высокой инфляции. В результате их продукция сильно подорожала. С этим нужно бороться, в частности, путём поощрения конкуренции на различных рынках».

Со своей стороны, профсоюзы призывают правительства ЕС срочно применить более смелую налоговую политику в отношении тех корпораций, которые внезапно разбогатели благодаря кризисам, таким, как энергетический.

Эстер Линч, зам. главы ETUC:

«_Среди мер, которые следует принять, - увеличение налогов на неожиданную прибыль. Многие компании в прошлом, 2022 году, удвоили свои доходы без какого-либо увеличения своих налогов_».

В своем докладе Организация экономического сотрудничества и развития отметила, что больше всего от «двойного удара» страдают родители с детьми, особенно семьи с низким уровнем дохода, и что системы налоговых льгот не достаточно приспособлены к инфляции.