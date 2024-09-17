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Еврокомиссия рекомендует ужесточить запрет на курение

ЕС призывает к ужесточению мер для достижения "поколения без табака
ЕС призывает к ужесточению мер для достижения "поколения без табака Авторское право ASSOCIATED PRESS
Авторское право ASSOCIATED PRESS
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Брюссель призывает распространить запрет на открытые площадки и на электронные сигареты

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Для курящих в Европе остаётся всё меньше места: Еврокомиссия во вторник представила рекомендацию расширить область действия запрета на курение — включив открытые площадки. И впервые Брюссель хочет распространить запрет на электронные сигареты и вейпы.

Согласно новым рекомендациям, запрет на курение должен распространяться на открытые или полуоткрытые помещения, такие как крыши, балконы, террасы ресторанов, баров и кафе.

В запрет включены остановки общественного транспорта, включая аэропорты, а также открытые площадки при больницах и, например, домах престарелых.

В списке и места отдыха, где находятся дети, включая игровые площадки, парки развлечений, бассейны и зоопарки, а также образовательные учреждения — от детских садов до университетов.

Рекомендации являются частью большого плана Комиссии по борьбе с раком, цель которого — создать «поколение без табака» к 2040 году и довести долю курящих жителей ЕС всего до 5%.

Рекомендации не являются юридически обязательными, то есть формально страны ЕС сами решат, следовать ли им и в каком объёме.

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