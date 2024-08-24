По словам экспертов, ситуация со вспышкой оспы обезьян сильно отличается от истории с пандемией COVID-19, но "расслабляться не стоит".

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Хотя эпидемия оспы обезьян во многих африканских странах вызывает беспокойство, ситуация отличается от той, которую мир пережил четыре года назад с COVID-19, говорят эксперты Euronews Health.

Тем не менее, необходимо срочно принимать меры, особенно в связи с тем, что новые, вероятно, более заразные штаммы продолжают распространяться, особенно в Демократической Республике Конго, и могут быть завезены в другие страны.

Один случай инфицирования новым вариантом обезьяньей оспы - 1b - подтвержден в Швеции, еще один - в Таиланде на этой неделе, причем в обоих случаях речь идет о людях, которые путешествовали в страны, где наблюдались вспышки заболевания.

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Тем временем европейские органы здравоохранения повысили уровень риска для региона на прошлой неделе, через несколько дней после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Euronews Health побеседовал с экспертами о том, угрожает ли эпидемия Европе, а также об имеющихся инструментах для борьбы с вирусом.

Оспа обезьян - это не COVID

Оспа - это инфекционное заболевание, которое чаще всего вызывает кожную сыпь или поражения, а также другие симптомы, такие как лихорадка или боли в мышцах.

Ранее, в 2022 году, этот вирус был объявлен глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, но эксперты говорят, что он сильно отличается от последнего мирового кризиса в области здравоохранения, COVID-19.

Беспокойство вызывает то, что [клада] 1b, новый вариант, гораздо быстрее передается от человека к человеку. Шема Тарик Университетский колледж Лондона

"Европе не стоит опасаться, что ситуация, похожая на то, что было с COVID-19, повторится из-за оспы обезьян, - сказал Euronews Health доктор Марк-Ален Виддоусон, руководитель отдела по высокоопасным патогенам в Региональном офисе ВОЗ в Европе.

COVID-19, напоминает он, был вызван респираторным вирусом, в то время как оспу "довольно трудно подхватить".

"Чтобы заразиться, необходим длительный контакт или интенсивный контакт", - говорит Виддоусон.

Менее тяжелый вариант оспы обезьян, известный как клада 2, продолжает распространяться в европейских странах, и, по оценкам Европейского бюро ВОЗ, в регионе ежемесячно регистрируется около 100 новых случаев заболевания.

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Однако одна из проблем заключается в том, что вирус оспы эволюционировал, и клада 1b - новый штамм исторически более тяжелого вируса клады 1 - распространился в нескольких африканских странах, где ранее не было случаев заболевания.

Эксперты заявили, что он, скорее всего, более заразен.

"Мы не смогли остановить кладу 2 [в Европе], и последнее, чего мы хотим, - это появления клады 1", - сказал Виддоусон.

"Беспокойство вызывает то, что клада 1b, новый вариант, гораздо легче передается от человека к человеку", - сказала Euronews Health главный научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Шема Тарик.

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Но если COVID-19 быстро распространялся воздушно-капельным путем, то оспа обезьян требует "контакта между людьми, поэтому его сложнее передать", - подчеркивает Тарик.

Виддоусон добавляет, что оспа обезьян - это вирус, с которым европейские страны имели дело в течение последних двух лет, поэтому они знают, как его сдерживать.

"Несмотря на это, мы не можем расслабляться, необходимо провести тщательное исследование и пресечь его проникновение в регион", - сказал он.

Возможна ли полная победа над оспой в Европе?

Эксперты говорят, что во время последней чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Европе была упущена возможность полностью избавиться от оспы, но новое глобальное внимание к этому вирусу может помочь активизировать усилия.

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"Я думаю, что сейчас у нас есть возможность тщательно проанализировать ответные меры, подумать о вакцинации людей, которые подвержены наибольшему риску заражения вирусом клада 2, действительно обратить внимание на случаи заболевания, провести тестирование и убедиться в том, что у нас есть адекватная диагностика, чтобы понять, имеем ли мы дело с вирусом клады 2 или клады 1", - сказала Тарик в интервью Euronews Health.

В то же время Виддоусон рекомендует европейским правительствам расширить наблюдение и сообщать данные "быстро и прозрачно".

Это включает в себя изоляцию пациентов, отслеживание их контактов и исследование того, как развивается вирус.

В Европе вирус клады 2 чаще всего распространялся среди мужчин, имевших гомосексуальные половые контакты, но новая клада может затронуть и другие группы.

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Однако ВОЗ не рекомендует закрывать границы или вводить ограничения для путешественников, что, по словам Виддоусона, может способствовать стигматизации.

Инфекции не имеют границ

По мнению Тарик, вспышки, происходящие в настоящее время, дают "очень важные уроки" в отношении глобального равенства при распределении вакцин.

Развитые страны критикуют за то, что они не смогли обеспечить справедливую передачу вакцин, особенно во время пандемии COVID-19.

Мы не можем надеяться избавиться от угрозы в Европе, если [в ДРК] продолжаются вспышки и сохраняется высокая численность заболевших. Марк-Аллен Виддоусон ВОЗ

Обмен информацией о патогенах в обмен на доступ к вакцинам и методам лечения в развивающихся странах - один из ключевых вопросов, который задерживает переговоры по глобальному договору по предотвращению пандемий.

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Что касается оспы обезьян, то Еврокомиссия объявила о планах фармацевтической компании Bavarian Nordic поставить более 215 тысяч доз вакцины против обезьяньей оспы MVA-BN африканским центрам по контролю и профилактике заболеваний.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в стране открыты 232 пункта вакцинации и что правительство также передаст 100 тысяч доз вакцины через Европейский союз наиболее пострадавшим государствам.

Однако, по словам Виддоусона, должен существовать автоматический механизм предоставления вакцин.

"Мы не можем надеяться избавиться от угрозы в Европе, если в ДРК будут продолжаться вспышки и сохраняться высокие показатели заболеваемости", - сказал он.

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Чрезвычайная ситуация с оспой обезьян также напоминает, что "инфекции не имеют границ", указывает Шема Тарик.

"Мы живем в объединенном взаимосвязанном мире. Мы не можем расслабляться и должны сдерживать инфекции там, где они появляются", - сказала она.

"Необходимо поддерживать коллег в наиболее пострадавших регионах, чтобы они могли справиться с эпидемией, угрожающей не только их населению, но и нам", - добавила Тарик.