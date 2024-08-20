Оспа обезьян: ЕС исключает пограничный контроль и общий план вакцинации

Европейские органы здравоохранения отказываются от каких-либо дополнительных мер в рамках всего сообщества по борьбе с новой разновидностью вируса оспы обезьян. Риск заболевания для широких слоев населения эксперты оценивают как низкий.

РЕКЛАМА

В Евросоюзе нет необходимости вводить пограничный контроль, чтобы предотвратить риск распространения оспы обезьян (mpox), или начинать вакцинацию против вируса в масштабах всего сообщества.

К такому выводу пришел Комитет Еврокомиссии по вопросам безопасности в сфере здравоохранения. Ранее состоялась встреча членов профильного Комитета с экспертами Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейским агентством лекарственных средств. В заседании, которое проходило в режиме видеоконференции принимали участие представители Всемирной организации здравоохранения и Африканского центра по контролю за заболеваниями.

Представитель Европейской комиссии сообщил Euronews, что на данный момент ситуация в области общественного здравоохранения не должна рассматриваться в качестве чрезвычайной.

Вместе с тем в Комитете по вопросам безопасности в сфере общественного здравоохранения подчеркнули важность скоординированного подхода к проблеме и необходимость продолжать внимательно следить за ситуацией.

Что касается вакцинации, рекомендация сделать прививки сохраняется только для определенных групп населения.

Конференция прошла после того, как на прошлой неделе ВОЗ объявила оспу обезьян (mpox) чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международную значимость, в связи с распространением вспышки заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседних африканских странах.

С тех пор как в 1970 году был зарегистрирован первый случай заболевания человека оспой обезьян, вирус стал эндемичным в странах центральной и западной Африки. Это уже второй случай объявления чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с этим вирусом. Первый раз ЧС была объявлена в 2022 году после глобальной вспышки mpox в странах (в том числе европейских), которые ранее не сообщали о случаях заболевания.

На этот раз вспышка вызвана подтипом вируса, известным как клада I, который, как считается, провоцирует более тяжелое течение болезни.

В связи с последними сообщениями о распространении вируса mpox, некоторые страны усиливают наблюдение и начинают информационные кампании.

Моника Гарсия, министр здравоохранения Испании, заявила, что правительство будет работать с администрацией аэропортов и авиакомпаниями, чтобы предоставлять информацию туристам, направляющимся в Испанию. Однако, как сказала министр, о закрытии границы речь не идет.

На прошлой неделе Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил, что в связи с распространением вируса во многих африканских странах, высока вероятность увеличения числа завозных случаев оспы обезьян.

Эксперты считают, что на данный момент воздействие вируса на Европу невелико, но рекомендуют повышать осведомленность населения об оспе обезьян, проводить тестирование и отслеживать контакты заболевших.

Специалисты предупреждают, что вирус оспы обезьян передается человеку не только при контакте с инфицированными животными. Вирус может передаваться и от человека к человеку во время секса или воздушно-капельным путем. Опасность представляют и зараженные вирусом предметы, например полотенца или постельное белье.