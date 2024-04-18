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Политика ЕС. Nestlé придется несладко

Акционеры "Нестле" призывают компанию увеличить количество здоровых продуктов питания
Акционеры "Нестле" призывают компанию увеличить количество здоровых продуктов питания Авторское право LAURENT GILLIERON/AP2009
Авторское право LAURENT GILLIERON/AP2009
By Marta Iraola Iribarren
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Акционеры Nestlé призывают компанию сделать ассортимент здоровее. Обращение звучит на фоне скандала вокруг добавленного сахара в детском питании.

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Компанию Nestlé хотят заставить увеличить продажи в сегменте здорового питания. С проектом соответствующей резолюции в канун годового собрания акционеров выступила группа ShareAction, продвигающая ответственность в инвестициях.

"Поскольку в Nestlé  не объясняют, как будут менять баланс продаж в пользу более здоровых наименований, у обеспокоенных инвесторов нет другого выхода, кроме как вынести резолюцию на годовое собрание акционеров ", - заявила Кэтрин Ховарт, исполнительный директор ShareAction.

Ранее Nestlé, один из крупнейших в мире поставщиков продуктов, владелец таких брендов, как  KitKat, Nescafe и Nesquiк, пообещала к 2030 году увеличить долю полезных продуктов в своем ассортименте на 50%, что, по мнению акционеров, недостаточно амбициозно. В настоящее время компанию упрекают в том, что 75% ее продаж приходится на вредные продукты.

Подготовленная  инвесторами резолюция предлагает не ограничиваться только мониторингом Nestlé и поставить глобальную цель по сокращению продаж нездоровой пищи в мире. В Nestlé с критикой несогласны. На сайте компании  отмечается: "Мы направляем усилия на то, чтобы бренды нашей продукции способствовали здоровой жизни".

Призыв инвесторов прозвучал на фоне скандала вокруг детского питания, производимого Nestlé. Выяснилось, что в страны с низким и средним уровнем дохода компания, контролирующая 20% мирового рынка смесей и каш для малышей, направляет подслащенные наименования. Поступающие туда продукты были проверены экспертами организаций Public Eye и International Baby Food Action Network. У наблюдателей вызвала беспокойство разница в содержании сахара в детском питании в зависимости от страны. В исследовании делается вывод, что "для Nestlé не все дети одинаковы". Так, в Швейцарии компания продвигает хлопья для малышей с пометкой "без сахара", тогда как  в Сенегале и Южной Африке эти же хлопья содержат 6 граммов сахара на порцию.

Проанализировав 115 продуктов, продаваемых Nestlé в Африке, Азии и Латинской Америке, эксперты подтвердили, что по меньшей мере 94% из них содержат добавленный сахар - в среднем около 4 граммов на порцию. Наибольшее содержание сахара - 7,3 грамма на порцию - было обнаружено в продукте для шестимесячных детей на Филиппинах.

Всемирная организация здравоохранения тем временем рекомендует избегать употребления подслащенных сахаром напитков и продуктов в течение первого года жизни, призывая запретить добавление сахара во все продукты для детского питания.

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