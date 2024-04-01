Пятерка за реактивность: в ЕС позитивно оценили роль Брюсселя в пандемию

Европейцы в основном положительно оценивают сделанное Брюсселем во время пандемии - эксклюзивный опрос Euronews.

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Согласно эксклюзивному опросу Euronews-Ipsos, около 40% европейцев положительно оценивают действия ЕС в пандемию коронавируса. Однако от страны к стране статистика весьма различается: в Португалии 74 % граждан положительно отзываются о роли Брюсселя в этот трудный период, а в Чехии этот показатель - лишь 24 %.Респонденты с самым негативным мнением о роли ЕС во время пандемии живут в Румынии, Словакии и Австрии.

Опрос Ipsos, проведенный по заказу Euronews, прошел в 18 странах в режиме онлайн и по телефону с 23 февраля по 5 марта, за три месяца до европейских выборов. В в нем приняли участие почти 26 тысяч человек, достигших избирательного возраста. Респондентов спрашивали об их оценке действий ЕС в борьбе с пандемией.

Разница в возрасте

В Португалии, Финляндии, Испании, Бельгии и Дании более половины респондентов преимущественно положительно оценили роль ЕС в борьбе с пандемией. Исследование выявило, что хотя между мужчинами и женщинами значительных различий в оценках нет, возраст влияет на точку зрения респондента.

Так, 47% опрошенных в возрасте 65 лет и старше довольны оказанной Брюсселем поддержкой - по сравнению с 41% респондентов в возрасте 18-29 лет и 36% опрошенных из группы 30-49 лет. Различия не случайны: пожилые в большей степени подвергались риску серьезных последствий для здоровья, тогда как молодые сильнее страдали от ограничений на передвижение, введенных странами.

Более половины респондентов, намеревающихся голосовать за проевропейские партии "зеленых", социал-демократов и либералов положительно оценили действия блока во время пандемии. Напомним: во время пандемии Брюссель мобилизовал масштабный пакет мер по стимулированию экономики (800 миллиардов евро), частично состоявший из совместных кредитов. Цель - помочь странам выйти из кризиса. Кроме того, согласно докладу Европейской счетной палаты, страны ЕС сообща закупили вакцины, обеспечив к концу 2021 года поставку 4,6 миллиарда доз на сумму около 71 миллиарда евро.

В итоге блок достиг своей цели - вакцинировать 70%взрослого населения в июле 2021 года. Португалия, где респонденты наиболее позитивно оценивали роль европейского центра, концу того же года имела самый высокий в мире уровень вакцинации.

Довольны не все

Исследование показало, что европейцы в пяти странах скорее негативно, чем позитивно оценивают действия ЕС в отношении пандемии ( важно, что во всех этих странах доля респондентов с негативным мнением составила менее половины опрошенных).

Так, 42% респондентов в Румынии, 41% в Словакии и 40% в Австрии высказали отрицательное мнение о роли ЕС.

Опрос Euronews-Ipsos также показал: те, кто намерен голосовать за популистские и евроскептические партии на грядущих выборах в Европарламент чаще негативно оценивают сделанное Брюсселем во время пандемии.