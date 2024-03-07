Препарат против тревоги был связан со смертельными случаями в Великобритании, что заставило людей, принимающих его, рассказать о его изнурительных побочных эффектах.
Когда у Джейд впервые случился приступ паники, она вызвала скорую помощь. Испугавшись и почувствовав, что ее мир внезапно перевернулся, она вскоре перестала принимать прегабалин - препарат, прописанный ей для лечения тревожности.
Спустя два года она все еще пытается от него отвыкнуть.
"Если я пропускаю прием препарата, у меня возникают проблемы с дыханием, деперсонализация, панические атаки, сильное беспокойство в теле, ощущение, что я сейчас потеряю сознание", - рассказала 29-летняя девушка в интервью Euronews Health.
"Я не думаю, что врачи осознают всю серьезность этого".
Согласно исследованию, препарат был назначен более чем 8 миллионам человек в Великобритании.
За последние пять лет в Великобритании произошло около 3400 смертельных случаев, связанных с приемом прегабалина, причем 779 из них - только в 2022 году, по сравнению с 9 смертями десятилетием ранее, говорится в расследовании The Sunday Times.
Эти цифры привлекли внимание к потенциальным опасностям широко назначаемого препарата и подчеркнули давние опасения по поводу зависимости от него.
Что такое прегабалин?
Прегабалин, также известный под торговыми названиями Alzain, Axalid и Lyrica, - это противосудорожный препарат, который изначально назначался для лечения эпилепсии, а сейчас широко используется для лечения тревоги и невралгии.
Хотя механизмы его действия до конца не изучены, считается, что прегабалин действует за счет снижения аномальной электрической активности в мозге эпилептиков и подавления химических веществ, вызывающих тревогу и невралгию, путем блокирования определенных нейротрансмиттеров, согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Обычные дозы прегабалина составляют от 150 мг до 600 мг, обычно их разделяют на 2-3 таблетки в день, хотя его можно принимать и в жидком виде.
В 2019 году в соответствии с Законом о злоупотреблении наркотиками 1971 года он был отнесен к препаратам класса C, что делает его хранение без письменного рецепта незаконным. По словам правительства Великобритании, эти меры были приняты в связи с "ростом числа смертельных случаев".
В список побочных эффектов входят головные боли, сонливость, диарея, изменения настроения, плохое самочувствие, отечность конечностей, нечеткость зрения, трудности с эрекцией, проблемы с памятью и увеличение веса.
Нацслужба здравоохранения Великобритании отмечает, что обычно эти явления "слабо выражены и проходят сами по себе", но многие, кому прописали препарат, утверждают, что испытывают негативные ощущения.
Жизни, разрушенные этим препаратом
Хотя прегабалин помогает при лечении ряда заболеваний, некоторые люди становятся зависимыми от "эйфорического" или расслабленного состояния, которое он вызывает, быстро вырабатывая толерантность и требуя более высоких доз для достижения тех же ощущений.
Для других побочные эффекты оказываются изнурительными, но отказ от препарата еще хуже, что приводит к зависимости, снижающей качество жизни.
Саре*, 44-летней социальной работнице, живущей в Лондоне, прописали прегабалин для лечения фибромиалгии - заболевания, характеризующегося хроническими болями. Она страдала от сильного синдрома отмены после того, как решила отказаться от препарата, когда он перестал быть эффективным для снятия боли.
"В итоге у меня появились депрессия, тревога, суицидальные наклонности, сильный ледяной озноб, чрезвычайно громкий шум в ушах, приступы покалывания и судороги - ничего подобного у меня не было до приема этого препарата. Я полностью отказалась [от прегабалина] почти на четыре года и до сих пор борюсь с длительной абстиненцией", - говорит она.
Кэролайн, сиделка из Великобритании, которой назначили прегабалин от нервной боли, сообщила о прибавке в весе, ужасном тумане в голове, проблемах с памятью и даже о расшатанных и сломанных зубах в качестве побочных эффектов.
"Я в полном ужасе от того, что мне придется отказаться от этого препарата", - говорит 55-летняя женщина.
Страдающие обратились за поддержкой к интернету, в том числе в частную группу Facebook "Lyrica Survivors (Pregabalin and Gabapentin Support)", которая насчитывает более 15 000 участников.
"Жизнь людей была разрушена этим препаратом, включая смерть, потерю работы, судебные иски из-за изменения психического состояния, вызванного приемом препарата, изъятие детей, разделение семей, финансовые трудности и, конечно, постоянную нетрудоспособность во многих случаях", - говорит Эми Айрленд, администратор группы в Facebook.
Большинство участников ищут советы о том, как прекратить прием препарата, а главная цель группы - повысить осведомленность о вызывающих зависимость эффектах этого вида лекарств, известного как габапентиноид.
"Многие люди думают, что синдром отмены означает, что вы зависимы от препарата, и это подразумевает некое злоупотребление. Это не так", - говорит доктор Марк Хоровиц, психиатр, специализирующийся на помощи людям в отказе от психиатрических препаратов.
"Физическая зависимость - это предсказуемая реакция организма и мозга на повторяющееся воздействие психоактивных препаратов, таких как прегабалин", - добавил он.
Что может помочь тем, кто зависит от прегабалина?
По словам некоторых специалистов, в то время как количество рецептов на этот препарат увеличивается, по-прежнему не хватает услуг, которые могли бы поддержать тех, кто чувствует себя зависимым от него.
"Три основных принципа безопасного отказа от габапентиноидов, таких как прегабалин, заключаются в том, что, во-первых, делать это нужно медленно. Людям могут потребоваться месяцы или даже годы, чтобы отказаться от препаратов, которые они принимали в течение многих лет", - говорит Хоровиц, который руководит клиникой в Лондоне, помогающей людям прекратить прием психиатрических препаратов, и в прошлом месяце опубликовал клиническое руководство под названием "Рекомендации по назначению препаратов в Модсли".
"Второй принцип заключается в том, что все люди немного разные. Вероятно, есть факторы риска, например, чем дольше вы принимаете препараты или чем выше доза, тем сложнее остановиться", - говорит он.
Однако он отмечает, что исследований, посвященных потенциальным индивидуальным факторам риска, не так много, и с каждым пациентом приходится работать методом проб и ошибок.
Третий и последний принцип прекращения приема прегабалина известен как гиперболическое сужение, что означает постепенное снижение дозы препарата.
"По мере того как вы переходите к более низким дозам, вам нужно двигаться все медленнее и медленнее, как будто вы спускаетесь с вертикальной скалы", - говорит он.
Хоровиц считает, что медикам необходимо пересмотреть краткосрочные методы лечения психических расстройств, таких как тревожность.
"Прегабалин - опасный препарат. Он является одной из самых быстрорастущих причин случайных передозировок; он влияет на то, как мы мыслим, на память и сознание. Он влияет на сон, вызывает проблемы с весом. Существует целый ряд негативных эффектов при длительном употреблении. И от этого трудно отказаться.
"Мы попали в этот замкнутый круг, пытаясь найти химическую волшебную палочку для решения проблемы тревоги, и я не думаю, что существует препарат, оказывающий долгосрочное воздействие на тревогу, который не имел бы всех этих издержек", - добавил он.
Некоторые эксперты отмечают, что большинство смертей, связанных с прегабалином, происходят при его приеме в сочетании с опиатами.
"Прегабалин может быть эффективным и полезным для многих людей, но пациенты должны следовать рекомендациям своего врача и сообщать о любых побочных эффектах, которые они испытывают", - говорится в заявлении Глина Льюиса, профессора психиатрической эпидемиологии Университетского колледжа Лондона.
Льюис входит в группу специалистов, проводящих финансируемое Британской нацслужбой здравоохранения исследование по изучению эффективности прегабалина для лечения тревоги у тех, кто не реагирует на антидепрессанты. Также будет изучен вопрос о том, возникают ли симптомы отмены при прекращении приема препарата.
Согласно исследованию, опубликованному в 2021 году, количество рецептов на прегабалин, впервые одобренных в 2004 году и продаваемых компанией Pfizer, увеличилось по всей Европе.
В исследовании отмечается, что, например, в Швеции прегабалин был обнаружен в 28% случаев смертельных интоксикаций среди наркоманов.
*Имя изменено по просьбе интервьюируемого