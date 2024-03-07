Препарат против тревоги был связан со смертельными случаями в Великобритании, что заставило людей, принимающих его, рассказать о его изнурительных побочных эффектах.

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Когда у Джейд впервые случился приступ паники, она вызвала скорую помощь. Испугавшись и почувствовав, что ее мир внезапно перевернулся, она вскоре перестала принимать прегабалин - препарат, прописанный ей для лечения тревожности.

Спустя два года она все еще пытается от него отвыкнуть.

"Если я пропускаю прием препарата, у меня возникают проблемы с дыханием, деперсонализация, панические атаки, сильное беспокойство в теле, ощущение, что я сейчас потеряю сознание", - рассказала 29-летняя девушка в интервью Euronews Health.

"Я не думаю, что врачи осознают всю серьезность этого".

Согласно исследованию, препарат был назначен более чем 8 миллионам человек в Великобритании.

За последние пять лет в Великобритании произошло около 3400 смертельных случаев, связанных с приемом прегабалина, причем 779 из них - только в 2022 году, по сравнению с 9 смертями десятилетием ранее, говорится в расследовании The Sunday Times.

Эти цифры привлекли внимание к потенциальным опасностям широко назначаемого препарата и подчеркнули давние опасения по поводу зависимости от него.

Что такое прегабалин?

Прегабалин, также известный под торговыми названиями Alzain, Axalid и Lyrica, - это противосудорожный препарат, который изначально назначался для лечения эпилепсии, а сейчас широко используется для лечения тревоги и невралгии.

Хотя механизмы его действия до конца не изучены, считается, что прегабалин действует за счет снижения аномальной электрической активности в мозге эпилептиков и подавления химических веществ, вызывающих тревогу и невралгию, путем блокирования определенных нейротрансмиттеров, согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Обычные дозы прегабалина составляют от 150 мг до 600 мг, обычно их разделяют на 2-3 таблетки в день, хотя его можно принимать и в жидком виде.

В 2019 году в соответствии с Законом о злоупотреблении наркотиками 1971 года он был отнесен к препаратам класса C, что делает его хранение без письменного рецепта незаконным. По словам правительства Великобритании, эти меры были приняты в связи с "ростом числа смертельных случаев".

В список побочных эффектов входят головные боли, сонливость, диарея, изменения настроения, плохое самочувствие, отечность конечностей, нечеткость зрения, трудности с эрекцией, проблемы с памятью и увеличение веса.

Нацслужба здравоохранения Великобритании отмечает, что обычно эти явления "слабо выражены и проходят сами по себе", но многие, кому прописали препарат, утверждают, что испытывают негативные ощущения.

Жизни, разрушенные этим препаратом

Прегабалин может вызывать побочные эффекты, включая затуманивание сознания, усталость и депрессию. Canva

Хотя прегабалин помогает при лечении ряда заболеваний, некоторые люди становятся зависимыми от "эйфорического" или расслабленного состояния, которое он вызывает, быстро вырабатывая толерантность и требуя более высоких доз для достижения тех же ощущений.

Для других побочные эффекты оказываются изнурительными, но отказ от препарата еще хуже, что приводит к зависимости, снижающей качество жизни.

Саре*, 44-летней социальной работнице, живущей в Лондоне, прописали прегабалин для лечения фибромиалгии - заболевания, характеризующегося хроническими болями. Она страдала от сильного синдрома отмены после того, как решила отказаться от препарата, когда он перестал быть эффективным для снятия боли.

"В итоге у меня появились депрессия, тревога, суицидальные наклонности, сильный ледяной озноб, чрезвычайно громкий шум в ушах, приступы покалывания и судороги - ничего подобного у меня не было до приема этого препарата. Я полностью отказалась [от прегабалина] почти на четыре года и до сих пор борюсь с длительной абстиненцией", - говорит она.

Кэролайн, сиделка из Великобритании, которой назначили прегабалин от нервной боли, сообщила о прибавке в весе, ужасном тумане в голове, проблемах с памятью и даже о расшатанных и сломанных зубах в качестве побочных эффектов.

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"Я в полном ужасе от того, что мне придется отказаться от этого препарата", - говорит 55-летняя женщина.

Страдающие обратились за поддержкой к интернету, в том числе в частную группу Facebook "Lyrica Survivors (Pregabalin and Gabapentin Support)", которая насчитывает более 15 000 участников.

"Жизнь людей была разрушена этим препаратом, включая смерть, потерю работы, судебные иски из-за изменения психического состояния, вызванного приемом препарата, изъятие детей, разделение семей, финансовые трудности и, конечно, постоянную нетрудоспособность во многих случаях", - говорит Эми Айрленд, администратор группы в Facebook.

Большинство участников ищут советы о том, как прекратить прием препарата, а главная цель группы - повысить осведомленность о вызывающих зависимость эффектах этого вида лекарств, известного как габапентиноид.

"Многие люди думают, что синдром отмены означает, что вы зависимы от препарата, и это подразумевает некое злоупотребление. Это не так", - говорит доктор Марк Хоровиц, психиатр, специализирующийся на помощи людям в отказе от психиатрических препаратов.

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"Физическая зависимость - это предсказуемая реакция организма и мозга на повторяющееся воздействие психоактивных препаратов, таких как прегабалин", - добавил он.

Что может помочь тем, кто зависит от прегабалина?

Отмену приема прегабалина следует проводить крайне медленно. Canva

По словам некоторых специалистов, в то время как количество рецептов на этот препарат увеличивается, по-прежнему не хватает услуг, которые могли бы поддержать тех, кто чувствует себя зависимым от него.

"Три основных принципа безопасного отказа от габапентиноидов, таких как прегабалин, заключаются в том, что, во-первых, делать это нужно медленно. Людям могут потребоваться месяцы или даже годы, чтобы отказаться от препаратов, которые они принимали в течение многих лет", - говорит Хоровиц, который руководит клиникой в Лондоне, помогающей людям прекратить прием психиатрических препаратов, и в прошлом месяце опубликовал клиническое руководство под названием "Рекомендации по назначению препаратов в Модсли".

Мы застряли в этом цикле попыток найти химическую волшебную палочку, способную избавиться от тревоги. доктор Марк Горовиц Psychiatrist

"Второй принцип заключается в том, что все люди немного разные. Вероятно, есть факторы риска, например, чем дольше вы принимаете препараты или чем выше доза, тем сложнее остановиться", - говорит он.

Однако он отмечает, что исследований, посвященных потенциальным индивидуальным факторам риска, не так много, и с каждым пациентом приходится работать методом проб и ошибок.

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Третий и последний принцип прекращения приема прегабалина известен как гиперболическое сужение, что означает постепенное снижение дозы препарата.

"По мере того как вы переходите к более низким дозам, вам нужно двигаться все медленнее и медленнее, как будто вы спускаетесь с вертикальной скалы", - говорит он.

Хоровиц считает, что медикам необходимо пересмотреть краткосрочные методы лечения психических расстройств, таких как тревожность.

"Прегабалин - опасный препарат. Он является одной из самых быстрорастущих причин случайных передозировок; он влияет на то, как мы мыслим, на память и сознание. Он влияет на сон, вызывает проблемы с весом. Существует целый ряд негативных эффектов при длительном употреблении. И от этого трудно отказаться.

"Мы попали в этот замкнутый круг, пытаясь найти химическую волшебную палочку для решения проблемы тревоги, и я не думаю, что существует препарат, оказывающий долгосрочное воздействие на тревогу, который не имел бы всех этих издержек", - добавил он.

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Некоторые эксперты отмечают, что большинство смертей, связанных с прегабалином, происходят при его приеме в сочетании с опиатами.

"Прегабалин может быть эффективным и полезным для многих людей, но пациенты должны следовать рекомендациям своего врача и сообщать о любых побочных эффектах, которые они испытывают", - говорится в заявлении Глина Льюиса, профессора психиатрической эпидемиологии Университетского колледжа Лондона.

Льюис входит в группу специалистов, проводящих финансируемое Британской нацслужбой здравоохранения исследование по изучению эффективности прегабалина для лечения тревоги у тех, кто не реагирует на антидепрессанты. Также будет изучен вопрос о том, возникают ли симптомы отмены при прекращении приема препарата.

Согласно исследованию, опубликованному в 2021 году, количество рецептов на прегабалин, впервые одобренных в 2004 году и продаваемых компанией Pfizer, увеличилось по всей Европе.

В исследовании отмечается, что, например, в Швеции прегабалин был обнаружен в 28% случаев смертельных интоксикаций среди наркоманов.

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*Имя изменено по просьбе интервьюируемого