Новые владыки океана: медузы становятся сырьем в медицине и пищевой отрасли

В них много белка, ценных микроэлементов и совсем нет жира. Они могут фильтровать микропластик и служить добавкой к пище человека и животных... Медуз считали "сором в океане", но сегодня им нашли достойное применение.

Кертеминне — портовый городок в самом центре Дании. Он известен своим живописным фьордом, а вокруг раскинулись поля, леса и холмы. Здесь обитают самые разные виды морской фауны. Но двух ученых из Университета Южной Дании, героев этого репортажа, особенно интересует один загадочный представитель животного мира, не заметить которого в этом фьорде просто невозможно — морские медузы.

Цветут ... не по своей вине

Их плотность здесь так высока, что она начинает вредить другим видам. Вместе с учёными мы ныряем под воду, чтобы собрать образцы и понаблюдать за этим удивительным явлением — цветением медуз.

По всему миру медузы всё чаще жалят туристов, забивают водозаборы и рыболовные сети. Есть опасения, что в будущем они вытеснят из моря все остальные виды животных. Но Джамилех Джавидпур, которая изучает медуз свыше 20 лет, убеждена: мы всё ещё знаем о них недостаточно, чтобы делать подобные прогнозы. "Есть довольно апокалиптические сценарии нашествия медуз, и отчасти они обоснованны: присутствие медуз, конечно, может повлиять на всю экосистему. Однако изменения в масштабах популяции требуют комплексного подхода. Надо оценить влияние других видов, которые связаны с этим звеном пищевой цепочки. Нужен гибкий подход к изучению медуз, но его до сих пор не существует", - поясняет эксперт.

Чтобы лучше понять причины цветения медуз, учёные исследуют характеристики воды — такие, как температура и солёность в течение года. Нашествия медуз могут быть связаны с чрезмерным выловом рыбы — это устраняет их конкурентов и хищников, а также с загрязнением воды сельскохозяйственными стоками — это приводит к падению уровня кислорода, без которого медузы, в отличие от других видов, прекрасно обходятся.

Планктон для красоты и здоровья

Резкий рост популяции медуз доставляет множество неудобств, но у этой проблемы может быть и оборотная сторона. Исследователи считают, что из этого студенистого планктона можно, например, добывать коллаген для средств по уходу за кожей. Кроме того, медузы отлично улавливают частицы микропластика.

Джамилех Джавидпур руководила европейским проектом GoJelly, в ходе которого удалось разработать метод использования слизи медуз, натуральной или синтетической, для фильтрации сточных вод от микропластика до того, как они попадут в океан.

"Медузы активно поглощают частицы, захватывают и "упаковывают" их в биологический слизистый фильтр, чтобы потом от них избавиться, - поясняет она. - Мы можем перенять у природы эту модель для своих решений".

Медузам можно найти и другие применения. В итальянском регионе Апулия исследователи экспериментируют с изготовлением удобрений из медуз.

Они берут замороженных медуз и с помощью вакуумной сушки превращают их в белый порошок. Помимо солей, этот состав содержит ценные аминокислоты, минералы и другие вещества, необходимые растениям.

Эксперименты показывают: растения лучше чувствуют себя на удобрениях, содержащих питательные вещества медузы, по сравнению с субстратом, содержащим только соли. Стефания Де Доменико, исследователь функциональных продуктов питания, показывает и рассказывает: "Саженцы явно отличаются. Вот этот — более пышный по сравнению с контрольным, который при той же концентрации солей испытывал больший стресс и выглядит суше".

Медузы могут помочь и в лечении болезней. Исследования в этой области - пока на самой ранней стадии. Но ученые уже обнаружили в медузах биоактивные соединения, которые в экспериментальных условиях вызывают гибель клеток рака молочной железы.Исследователь Антонелла Леоне уточняет: "Экстракты этих медуз активно воздействуют на культуры человеческих клеток. Мы установили, что они могут снижать размножение раковых клеток, не оказывая при этом никакого влияния на обычные клетки".

В суп, салат или на гриль?

Есть и еще одна сфера применения. Раз медузы часто попадают в рыболовные сети, почему бы их не есть? В Азии это обычная практика.

Ресторан Ristorante Duo в Лечче участвует в европейском проекте, изучающем употребление медуз в пищу. Шеф-повар Фабиано Вива считает, что любителям морепродуктов понравится насыщенный вкус медуз. "Медуз не очень жалуют, зная, что они могут ужалить, поранить вас, - говорит он. - Люди думают, что они вредны и в кулинарии. Давайте развенчаем этот миф: [некоторые] медузы совсем не вредны. Более того, они вкусны!"

Медузы уже стали частью традиционного средиземноморского супа из морепродуктов, но повара предлагают множество других вариантов приготовления. Фабиано Вива показывает: "Эту медузу можно нарезать и добавить, например, в салат. А с этой можно сделать практически все - положить в суп, как мы сделали сегодня, или зажарить".

Исследователи под руководством Антонеллы Леоне разработали безопасный метод пищевой консервации медуз — без солей алюминия, которые распространены в Азии, но считаются вредными в Европе. Они предлагают использовать соли кальция — безопасные для здоровья и лучше сохраняющие текстуру медузы.

Исследователи вместе с шеф-поварами уже подготовили книгу с рецептами из медуз. Но продавать этот необычный продукт пока нельзя — необходимо официальное разрешение европейских властей. "Для гарантии того, что мы предоставляем потребителям безопасный продукт, нужно получить разрешение от Европейского управления по безопасности пищевых продуктов, - комментирует Леоне. - Кроме того, следует тщательно изучить весь процесс, от ловли до приготовления, чтобы убедиться в его безопасности и устойчивости".

Защита с прицелом на будущее

Любое использование природных ресурсов должно быть экологичным. Хотя в таких морях, как Средиземное, медуз становится всё больше, исследователи говорят, что их крупномасштабный промысел может быть опасен.

Вместе с профессором Леоне мы выходим в залив Таранто, где обитают крупные бочкообразные медузы. Нам все еще не хватает знаний об этих студенистых существах и их уникальном жизненном цикле. В морях по всей планете продолжаются исследования, наблюдения и заборы проб.

Если начать вылов медуз в промышленных масштабах, можно принести морской среде больше вреда, чем пользы. Если нам требуются какие-то ценные соединения, то вместо морской ловли медуз их можно, например, разводить при помощи аквакультуры. Антонелла Леоне видит огромный потенциал для дальнейших исследований медуз. "Надеюсь, мы сможем продолжить углубленное изучение этих организмов в их естественной среде, - говорит она. - Если есть возможность использовать какое-либо соединение на базе медуз, которое полезно для человека, это следует сделать устойчивым способом".

Лучший способ поправить здоровье морей и их разнообразных обитателей — это устранить причины их проблем: изменение климата, загрязнение вод и чрезмерный вылов рыбы. Медузы живут в океане уже 500 миллионов лет, и если не разрушать равновесие морских экосистем, медузы сохранят в них своё естественное место.