Ценность чистой воды: как в ЕС борются с загрязнением рек и озер?

Вода - ценнейший ресурс природы, который оказывает влияние на нашу жизнь на всех уровнях. В программе Water Matters мы подробно рассмотрим сложные вопросы управления водными ресурсами в ЕС - от борьбы с загрязнением до реагирования на засухи и наводнения.

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Месяцы необычайно обильных осадков пополнили запасы грунтовых вод во многих частях Европы, развеяв угрозу нехватки воды, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако регион по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами, связанными с поддержанием здоровья воды, и одной из самых серьезных является загрязнение.

Такая опасная грязь

Десятилетия бесхозяйственности привели к тому, что наши реки, озера и моря загрязняются из различных источников, включая сельское хозяйство, промышленность и сточные воды из устаревшей инфраструктуры. Изменение климата, сокращение биоразнообразия и деградация экосистем усугубляют проблему.

Река Маас в Бельгии. euronews

Загрязнение воды представляет опасность для нашего здоровья. Оно распространяет такие заболевания, как холера и дизентерия, и может стать причиной других недугов. Грязная вода - это негативные последствия для окружающей среды и экономики, поскольку приводит к потере доходов от туризма и снижению производительности агросектора. Теряет и промышленность, зависящая от источников чистой воды.

Статистика наводит на мрачные мысли. Так, 28% европейских грунтовых вод загрязнены. А именно из них поступает большая часть нашей питьевой воды. Коммунальные компании тратят миллиарды на удаление из вод нитратов и пестицидов, результата современной сельхозпрактики.

Загрязнение несет и городская среда с ее пластиковыми отходами, стоками... Они и неизбежно попадают в наши воды: 22% европейских водных путей, рек, озер и морей подвержены загрязнению.

Статистика в деталях (Генеральный директорат по окружающей среде Европейской комиссии)

- В ЕС общие экологические издержки, связанные с загрязнением азотом, оцениваются в 70-320 миллиардов евро в год.

- В 2022 году в ЕС 85,7 % мест для купания были оценены как отличные, а минимальные стандарты качества воды соблюдались в 95,9 % мест.

- Ежегодно небезопасная вода убивает больше людей, чем войны и все другие формы насилия вместе взятые.

- 81% морских вод, 31 % прибрежных, 36 % рек и 32 % озер в ЕС являются эвтрофными: в них наблюдается чрезмерный рост растений, вызванный избытком нитратов, которые затем душат естественную водную флору и фауну.

- 22 % европейских поверхностных водоемов и 28 % подземных вод подвержены сельскохозяйственному загрязнению, как питательными веществами, так и пестицидами.

- 230 000 тонн пластика ежегодно попадает в Средиземное море из наземных источников; 20 000 тонн - в результате судоходства.

- Европейцы обеспокоены загрязнением: 69 % считают его главной угрозой для своего водоснабжения.

Восстановление водных путей ЕС

Решение этих проблем требует широких и динамичных ответных мер со стороны различных секторов. Прежде всего, необходимо бороться с загрязнением на уровне источника, используя устойчивое сельское хозяйство, улучшая очистку сточных вод, сокращая количество пластиковых отходов и восстанавливая экосистемы.

ЕС запустил ряд инициатив по очистке загрязненных вод в Европе. euronews

Путь к решению проблемы намечен в общей политике Европейской комиссии. Европейская водная директива регулирует состояние озер и рек, а Директива по питьевой воде регулирует качество водопроводной воды. Европейская "Зеленая сделка" также предусматривает план действий по совершенствованию законодательства для предотвращения дальнейшего загрязнения окружающей среды.

Подробно о принятых мерах (Генеральный директорат Европейской комиссии по окружающей среде)

- Рамочная водная директива: обязывает страны-члены ЕС добиться хорошего качественного и количественного состояния всех водных объектов.

Директива по очистке городских сточных вод: устанавливает стандарты очистки сточных вод для защиты водной среды.

- Директива по нитратам: направлена на защиту качества воды по всей Европе путем предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод нитратами из сельскохозяйственных источников и поощрения использования надлежащей сельскохозяйственной практики.

- Директива о питьевой воде - основной закон ЕС по данному вопросу. Она регулирует доступ к воде, предназначенной для потребления человеком, и ее качество, чтобы защитить его здоровье.

- Директива о воде для купания: направлена на защиту окружающей среды и здоровья европейских граждан путем достижения хорошего качества воды для купания на всей территории ЕС.

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- Директива о стандартах качества окружающей среды: направлена на достижение хорошего химического состояния поверхностных вод.

Однако одних законов недостаточно для решения проблемы, укоренявшейся десятилетия. Граждане также могут и должны внести свой вклад, перерабатывая и сводя к минимуму использование химикатов и одноразового пластика, участвуя в инициативах по очистке и в целом более осознанно относясь к использованию воды. Фундаментальные изменения в менталитете и поведении помогут обеспечить чистую и здоровую воду для будущих поколений.