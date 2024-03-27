By Maksym Popov, Ambassador Odo Tevi

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Хотя наши страны сталкиваются с совершенно разными проблемами, мы едины не только друг с другом, но и со всеми остальными в необходимости найти долгосрочное, глобальное решение, пишут Максим Попов и посол Одо Теви.

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Во многих отношениях Вануату и Украина не могут быть более разными. Вануату - это островное государство в южной части Тихого океана, где над волнами возвышается всего 12 000 квадратных километров суши.

Украина расположена на берегу Черного моря в Восточной Европе и занимает площадь более 600 000 квадратных километров. Население Украины, составляющее почти 44 миллиона человек, более чем в 137 раз превышает 320 000 жителей Вануату, в основном коренных меланезийцев.

Благодаря тропическому климату в Вануату обитает фауна и флора, приспособленная к теплу и влажности. Среди его национальных животных - радужный лорикет, любящий рифы дюгонь и питающаяся манго гигантская летучая лисица. В Украине находятся два горных хребта, где обитают волки, дикие лошади и соколы.

Несмотря на то что наши страны сталкиваются с совершенно разными повседневными проблемами, их роднит одна серьезная угроза.

Природе и животному миру Вануату и Украины грозит катастрофа, вызванная событиями, которые произошли не по вине наших стран и с которыми ни одна из них не может бороться самостоятельно.

Что происходит в Вануату?

Вануату - одна из самых уязвимых стран мира в отношении климата и так называемых природных катастроф. В прошлом году на него в течение трех дней обрушились два циклона четвертой категории.

Исторически это можно было бы списать на невезение, но теперь мы знаем, что ущерб, нанесенный нашему климату, подвергает нас гораздо большему риску подобных неестественных катастроф.

Помимо быстрого наступления циклонических ветров и дождей, изменение климата приводит к закислению наших вод, что убивает коралловые рифы и зависящих от них морских обитателей.

Из-за коварного повышения уровня моря пресная вода под островом засаливается, что делает нашу пищу и воду небезопасными.

Климатические потери и ущерб, которые сейчас испытывает народ Вануату, разрушают нашу островную экономику, подрывают права человека, разрушают экосистемы коралловых рифов, затопляют нашу территорию и отнимают жизни и средства к существованию у наших людей.

Мужчина распиливает бензопилой упавшее дерево в Порт-Виле, Вануату, март 2023 года. Matt Hardwick/Australian Broadcasting Corp.

Неудивительно, что Вануату имеет отрицательный уровень выбросов углекислого газа, составляющий менее 0,0016% от общемирового объема выбросов, однако климатические потери и ущерб, которые сейчас испытывает народ Вануату, разрушают нашу островную экономику, подрывают права человека, разрушают экосистемы коралловых рифов, затопляют нашу территорию и отнимают жизни и средства к существованию у наших людей.

Вряд ли кто-то примет ущерб, нанесенный экосистемам Украины, за простое несчастье.

Но среди оправданного возмущения зверствами, которым подвергся украинский народ, часто упускается из виду один элемент разрушений - то, что было сделано с окружающей средой Украины.

Помните Новую Каховку?

Теперь это становится гораздо сложнее игнорировать. Разрушение дамбы Новой Каховки в июне 2023 года привело к неоспоримому экоциду - экологической катастрофе, которая выходит далеко за пределы Украины и будет иметь долгосрочные последствия для всего Черноморского региона.

Наводнение, наряду с химическим загрязнением тысяч гектаров земли и убийством тысяч животных, является страшной экологической жертвой российского вторжения.

Но глобальные изменения могут конкретно помочь защитить наши страны, остальные жизненно важные экосистемы мира и всех нас, кто от них зависит, чтобы гарантировать, что мы относимся к экологическому ущербу с той важностью, которую он требует.

Улицы Херсона затоплены после обрушения Каховской плотины, июнь 2023 года. Libkos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

В прошлые годы мы бы отнеслись к бедам Вануату и Украины как к изолированным проблемам, требующим совершенно разных решений.

Но глобальные изменения могут конкретно помочь защитить наши страны, остальные жизненно важные экосистемы мира и всех нас, кто от них зависит, чтобы гарантировать, что мы относимся к экологическому ущербу с той важностью, которую он требует.

И Украина, и Вануату используют свой моральный авторитет и международные платформы, чтобы выступить за криминализацию экоцида.

Мы хотим, чтобы виновные в экоциде предстали перед судом

Экоцид - это преступление, заключающееся в сознательном причинении серьезного, широкомасштабного или долгосрочного вреда экосистемам, и охватывает ущерб, наносимый государствами, компаниями и частными лицами, как в военное, так и в мирное время.

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В 2019 году Вануату стал первой суверенной страной, призвавшей к криминализации экоцида на ежегодной ассамблее Международного уголовного суда.

Приняв подход, признающий серьезный и широкомасштабный или долгосрочный экологический ущерб, мы сможем создать всеобъемлющую и прочную основу для обеспечения того, чтобы виновные в экоциде могли быть привлечены к ответственности, где бы он ни происходил.

Фотограф снимает мертвую рыбу в высохшем Каховском водохранилище после недавнего катастрофического разрушения Каховской плотины под Херсоном, июнь 2023 года. AP Photo/Mstyslav Chernov

Вануату может потерять все, если мир не поддержит и не укрепит верховенство международного права в области климата и экологической устойчивости. Вануату возглавляет работу по подготовке консультативного заключения в Международном суде ООН, чтобы уточнить правовые обязательства государств в отношении изменения климата, а также руководит разработкой нового Договора о нераспространении ископаемого топлива, который будет служить руководством для глобального справедливого и равноправного перехода к возобновляемым источникам энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский, тем временем, прямо назвал экоцид в своей "формуле мира" из десяти пунктов, объявленной на саммите G20 в 2022 году и однозначно поддержанной странами-членами Совета Европы.

В этом месяце Генеральная прокуратура возбудила первое официальное дело об экоциде против членов российского военного руководства.

Это глубоко личное дело для обеих стран, какими бы разными они ни были

Приняв подход, признающий серьезный и широкомасштабный или долгосрочный экологический ущерб, мы сможем создать всеобъемлющую и прочную основу для обеспечения того, чтобы виновные в экоциде могли быть привлечены к ответственности, где бы он ни происходил.

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Это позволит не допустить, чтобы ущерб ускользал от внимания из-за трудностей с определением конкретного акта экоцида или путаницы в том, к каким контекстам он применим.

Вануату и Украина едины в своем призыве к принятию закона, применимого ко всем случаям нанесения экологического ущерба, где бы и когда бы он ни происходил.

Это удержит загрязнителей от нанесения ущерба в первую очередь и обеспечит привлечение к ответственности тех, кто это сделал.

Для обеих стран это глубоко личная история. Жители Украины и Вануату испытывают огромную скорбь по поводу разрушений, которые их окружают, и сталкиваются с трудной задачей сопротивления и восстановления.

Но, работая вместе, мы можем создать систему, которая преодолеет границы и обеспечит планете необходимую защиту, а людям - их право на здоровую окружающую среду.

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Хотя перед нашими странами стоят совершенно разные задачи, мы едины не только друг с другом, но и со всеми другими странами, столкнувшимися с аналогичными проблемами, в необходимости найти долгосрочное глобальное решение.

Поэтому мы призываем все правительства принять скорейшие и решительные меры на национальном, региональном и международном уровнях для создания этой защитной уголовно-правовой базы.

Максим Попов — советник Генерального прокурора Украины с октября 2022 года. Его Превосходительство посол Одо Теви - постоянный представитель Республики Вануату при ООН с 2014 года.

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