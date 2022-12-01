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Во Франции решат судьбу иска об экоциде, преступления против природы

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 Monica Pinna
Во Франции решат судьбу иска об экоциде, преступления против природы
Авторское право  euronews

Грезье-Ла-Варенн, небольшой городок близ Лиона - в центре международных экологических дебатов. Здесь годы назад были обнаружены серьезные загрязнения почвы и домов в жилом квартале, построенном на месте бывшей промышленной прачечной. Изначально местные жители судились с застройщиками, нотариусами и агентствами недвижимости в связи с ущербом для здоровья. Недавно инициативная группа подала иск и в связи с экоцидом, преступлением против окружающей среды. Это первое подобное дело в системе уголовного права Франции.

Датчики зашкаливают

Среди истцов - героиня репортажа Одри Маркодини. Три года назад она с дочерью переехала в только что купленную квартиру в отреставрированном здании бывшей прачечной.

Через полтора года после новоселья Одри узнала, что ее квартиры загрязнена. Трихлорэтилен, промышленный растворитель, обычно используемый в химчистках, нашли не только в почве, где стоял дом, но и внутри комнат. Вещество считается канцерогеном, учёные полагают, что сверхвысокие уровни воздействия могут привести к летальному исходу.

В доме Одри, анализы показали, что уровень трихлорэтилена превышает допустимые значения в 800 раз. Одри и ее дочь были срочно переселены в новое жилье, и с тех пор женщина постоянно судится.

"Для меня важно, чтобы людей, которые сознательно загрязняют нашу планету и которым это до сих пор сходило с рук, заставили заплатить", - говорит она.

Борьба за здоровье

Потенциальный долгосрочный ущерб для здоровья, ее и дочери, неизвестен. Поскольку растворитель не оставляет следов в организме, пострадавшим придется сохранять бдительность.

Euronews
Одри показывает зараженный дом.Euronews

По словам адвоката, защищающего интересы жителей, включая Одри, допущенные застройщиками и продавцами ошибки, ошеломляют. "Когда прачечная закрылась, необходимо было провести глубокую очистку зоны, но этого не сделали, - уточняет Луиза Тшанц, представитель группы Kaizen Avocat. - Не было никакого контроля за соблюдением правил, поэтому можно смело говорить о нарушениях со стороны мэрии, префектуры, нотариусов, которые заключали сделки, не обеспечив соблюдение всех обязательств по информированию".

Помимо иска об экоциде, по этому делу идет еще 6 гражданских процессов. Единственное вынесенное на данный момент судебное решение признало виновными двух нотариусов и компанию-девелоппера. Им предстоит выплатить покупателям более миллиона евро в качестве компенсации за сокрытие информации о загрязнении.

Преступление глобального масштаба

Экоактивисты приветствуют французский закон о признании экоцида преступлением. Они призывают ввести экоцид в зону компетенции Международного уголовного суда - наряду с геноцидом и военными преступлениями.

Термин "экоцид" не нов ни для юристов, ни для экологов. Он впервые был озвучен премьер-министром Швеции Улофом Пальме на дебютной Конференции ООН по окружающей среде в 1972 году. Пальме тогда ссылался на неизбирательное использование "агента "оранж" американскими военными во время войны во Вьетнаме.

Euronews
Что такое экоцид?Euronews

Термин вновь получил широкий резонанс в прошлом году, когда группа Stop Еcocide предложила юридическое определение экоцида. Он заявлен как незаконное осознанное действие, приведшее к масштабному и долгосрочному ущербу. Активисты утверждают, что их инициатива ускорила дебаты об экоциде на международном уровне.

В 2021 году Франция стала единственным государством-членом ЕС, принявшим закон об экоциде. Бельгия последует за ней в 2025 году. В восьми других странах ЕС вопрос поднят на институциональном уровне, но до принятия закона там еще далеко.