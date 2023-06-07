Подрыв Каховской ГЭС: "Экологическая бомба массового поражения"

Президент Украины назвал подрыв Каховской ГЭС "актом экоцида", после которого природа региона будет восстанавливаться десятки лет. По словам Владимира Зеленского, россияне намеренно взорвали станцию. Россия обвиняет в случившемся ВСУ, заявляя о ракетном обстреле ГЭС.

В зоне затопления после подрыва Каховской ГЭС на реке Днепр остаются десятки тысяч людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер обвинил в подрыве ГЭС Россию, назвав его “актом экоцида”.

По словам Зеленского, уничтожение дамбы и водохранилища – это удар по окружающей среде, после которого природе придется восстанавливаться десятки лет.

"Весь мир узнает об этом российском военном преступлении, преступлении экоцида. Преднамеренное разрушение плотины и других объектов ГЭС российскими оккупантами - это экологическая бомба массового поражения. Ради собственной безопасности мир должен сейчас показать, что России не сойдет с рук такой террор", - заявил Зеленский.

Каховская плотина и гидроэлектростанция на Днепре находятся в районе, который Москва контролирует уже более года.

В Украине считают, что ГЭС была преднамеренно заминирована и взорвана россиянами.

Россия обвиняет в произошедшем Украину, заявляя, что ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.

Украинские власти сообщают, что в зоне затопления оказалось более 80 населённых пунктов. Требуется эвакуация примерно 40 тысяч человек. О жертвах среди гражданского населения и военнослужащих не сообщается.

Российские СМИ со ссылкой на оккупационные власти Новой Каховки передают, что не менее семи человек пропали без вести в результате неконтролируемого сброса воды из водохранилища после разрушения конструкций ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области пока напрямую не угрожает крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, предположил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который планирует посетить регион на следующей неделе. При этом он отметил, что эта катастрофа может со временем привести к проблемам в системе водяного охлаждения АЭС.