Прорыв Каховсой дамбы: в украинских селах пытаются справиться с нехваткой воды

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Жители районов, пострадавших от прорыва плотины Каховской ГЭС, столкнулись с проблемой нехватки питьевой и технической воды. Фермеры стараются спасти урожай

В украинском селе Грушевка после прорыва плотины Каховской ГЭС идет битва за спасение земли и посевов. Как и в других пострадавших деревнях и селах, фермеры пытаются справиться с ситуацией, как могут.

Владимир Игольник, фермер: _"Раньше мы водичку потребляли из Каховского водохранилища. Сейчас, конечно, вот это старьё достаешь, чтобы что-то перекачать. Допустим, вот у меня - гектар теплиц. Мне нужно по-хорошему, по технологии, где-то 40-50 кубометров воды в день. Сегодня я привез пять кубометров. Что я выращу?" _

Достать воду для полива - не единственная проблема, вызванная прорывом дамбы. Жители села, насчитывающего примерно четыре тысячи человек, должны еще как-то эту воду сохранить.

Светлана Варавина, жительница Грушевки: "Мы поняли, что воды не будет, и муж с сыном вырыли яму. Бассейн для питьевой воды сейчас дорого поставить. Нам будет нужна вода, чтобы выращивать помидоры, овощи сейчас очень дорогие. Мы все выращиваем сами - хотя бы, чтобы поесть. У меня дети в городе живут, чтобы им что-то передать".

Отсутствие централизованного водоснабжения в Грушевке и других селах представляет серьезную опасность для здоровья населения. В районы, пострадавшие от прорыва дамбы, власти обеспечили доставку бутилированной питьевой воды.