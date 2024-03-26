Интервью: почему Договор об открытом море нужно ратифицировать

Договор об открытом море, заключенный после 15 лет переговоров в ООН, называют "историческим достижением" и "победой океана". Его подписали десятки стран мира (но не РФ), а ратифицировали пока лишь три. Эксперты призывают остальных подписантов поторопиться. Но в чём важность этого соглашения?

Официальное название документа - Договор о биологическом разнообразии территорий, находящихся за пределами национальной юрисдикции; он устанавливает совместное управление примерно половиной поверхности Земли и 95% объема океана.

Международный союз охраны природы играет центральную роль в этой глобальной борьбе за здоровье нейтральных вод. Его ведущий голос - Минна Эппс, директор Океанической группы. В интервью нашему каналу она отметила: "Соглашение по Договору о биоразнообразии в открытом море доказывает: многосторонний подход по-прежнему существует и по-прежнему работает. Мы сталкиваемся с глобальными проблемами, и нам нужны глобальные решения".

Эксперт напоминает: 64 % океана находится за пределами национальных юрисдикций, это - открытое море. "Не то чтобы раньше там не было никаких законов, но правовая база очень раздроблена, - уточняет Эппс. - Есть разные органы и институты, которые занимаются разными участками".

Что изменится, когда договор вступит в силу? "Как только это произойдет, мы сможем создавать морские охраняемые зоны, - говорит Эппс, - а также проводить экологическую экспертизу в соответствии с мировыми стандартами". По ее словам, документ также регулирует доступ к морским ресурсам и распределение связанных с этим выгод.

По словам Эппс, сейчас начата настоящая гонка за ратификацию. "Я присутствовала при обсуждении договора и чувствовала энергию и оптимизм, царившие в зале, - говорит эксперт. - Думаю, что это связано и с другими многосторонними экологическими соглашениями. У нас есть Куньмин-Монреальское соглашение, принятое в декабре 2022 года, когда более 190 стран собрались и сказали: "Мы должны защитить по крайней мере 30% территории Земли, а также моря. Чтобы достичь этого к 2030 году, нам нужен договор о биоразнообразии в открытом море".

Начата гонка за ратификацию.