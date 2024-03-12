Альпийские курорты пытаются выжить без снега

By Euronews

В рамках проекта ЕС TranStat эксперты изучают, как лыжные станции могут приспособиться к изменению климата.

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Рекордно высокие зимние температуры снова создают проблемы для горнолыжных курортов. В рамках проекта ЕС TranStat эксперты изучают, как лыжные станции могут приспособиться к изменению климата.

В австрийском городке Сант-Корона-ам-Вехсель экскаваторы уже убирают остатки снега с лыжных трасс и готовят склоны для любителей летних видов спорта.

Карл Моргенбессер, оператор подъемника:"Горнолыжный сезон закончился раньше, чем ожидалось. Вот почему наша команда по обустройству трасс уже находится на склонах. Мы расчищаем их, чтобы мы могли начать кататься на горных велосипедах".

Йоганнес Плешбергер, Euronews:"Одно из решений проблемы с отсутствием снега на курортах - переключение на летние виды спорта. Из-за недостаточного количества осадков уже в марте на трассы Сант-Корона-ам-Вехсель выезжают маунтбайкеры. Среди других развлечений - катание на санях и пешие прогулки. Сейчас небольшой горнолыжный курорт получает больше денег от летних видов спорта, чем от зимних".

В проекте TranStat принимают участие девять курортов из Австрии, Словении, Италии, Франции и Швейцарии. Цель проекта - обеспечить устойчивое будущее в альпийских горных районах.

Карл Моргенбессер, оператор подъемника:"Мы надеемся, что, обмениваясь идеями с другими горнолыжными курортами, мы узнаем то, чего еще нет в нашем распоряжении".

Однако дело не только в отсутствии снега. Потенциальных туристов также отталкивает рост цен на жилье на горных курортах. В рамках проекта TranStat предполагается подготовить своего рода путеводитель по курортам, пригодным для зимних видов спорта и найти эффективную модель перехода для лыжных станций, где снега становится все меньше и меньше.