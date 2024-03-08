Большой Барьерный риф снова обесцветился

Аэрофотосъемка показала, что на большинстве исследованных рифов наблюдается сильное обесцвечивание мелководных кораллов.

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Большой Барьерный риф Австралии находится в тисках массового обесцвечивания, подтвердили официальные лица.

Австралийский институт морских наук (AIMS) и Управление морского парка Большого Барьерного рифа заявили в пятницу, что они обнаружили широкомасштабный ущерб на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Аэрофотосъемка, проведенная двумя ведомствами на двух третях территории морского парка, подтвердила, что на Большом Барьерном рифе происходит широкомасштабное обесцвечивание кораллов. Ученые уже в пятый раз за последние восемь лет наблюдают обширные разрушения на рифе.

"Полученные результаты совпадают с тем, что мы наблюдали: температура поверхности моря выше средней по всему морскому парку в течение длительного периода времени", - говорит главный научный сотрудник Управления рифов доктор Роджер Биден.

"Аэрофотосъемка показала преобладающее обесцвечивание кораллов на мелководье на большинстве исследованных рифов".

Глобальная картина экстремальной жары, вызванная изменением климата

Массовые случаи обесцвечивания - это современное явление, говорят в AIMS, вызванное потеплением океана в результате изменения климата. Обесцвечивание происходит, когда под воздействием стрессов, таких как сильная жара, кораллы выбрасывают водоросли, которые обеспечивают их питательными веществами и придают им цвет.

Предыдущие аналогичные случаи произошли в 1998, 2002, 2016, 2017, 2020 и 2022 годах. До этого в 500-летней истории кораллов Большого Барьерного рифа не было свидетельств столь масштабного обесцвечивания.

Разворачивающееся массовое обесцвечивание следует за аналогичными сообщениями с рифов по всему миру за последние 12 месяцев. Изменение климата усилило эффект Эль-Ниньо в Тихом океане, что привело к рекордно высоким температурам поверхности моря.

Кораллы на Большом Барьерном рифе видны под волнами над рифом Мур в море Гунгганджи, Австралия. AP Photo/Sam McNeil

Американская правительственная программа Coral Reef Watch предупредила, что планета движется к четвертому глобальному эффекту массового обесцвечивания, когда рифы в Атлантическом, Тихом и, возможно, Индийском океанах могут обесцветиться.

"Последним летом в северном полушарии в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана наблюдалась рекордная жара, вызвавшая сильное и повсеместное обесцвечивание кораллов", - говорит директор исследовательской программы AIMS доктор Дэвид Вахенфельд.

"Это массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе является частью глобальной картины экстремальной жары, вызванной изменением климата".

Что означает это массовое обесцвечивание для Большого Барьерного рифа?

Большой Барьерный риф - крупнейшая в мире коралловая система, протянувшаяся более чем на 2 300 км на 320 рифах у северо-восточного побережья Австралии.

"Поскольку экосистема Большого Барьерного рифа так велика, размером с Италию, тепловой стресс на ней неравномерен", - говорит доктор Нил Кантин, старший научный сотрудник AIMS.

"В результате мы наблюдаем различия между рифами по количеству кораллов, которые полностью побелели".

Обесцвечивание - это стрессовая реакция, от которой кораллы могут оправиться - в зависимости от продолжительности и интенсивности теплового стресса. Однако оно делает их более уязвимыми для болезней, а длительная или сильная жара может привести к гибели кораллов.

Доктор Кантин говорит, что воздушные и водные исследования продолжат документировать масштабы, глубину и тяжесть обесцвечивания кораллов на Большом Барьерном рифе.

"Пока не завершены воздушные и водные исследования и не проанализированы данные, мы не можем предсказать потенциальные последствия массового обесцвечивания этого года".