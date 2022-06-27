Спасти коралловые сады в Индийском океане

Совершая погружения на дно Индийского океана у побережья Кении, дайверы помогают восстановить коралловые сады острова Васини. Они устанавливают специальные конструкции, которые стимулируют рост кораллов.

Усилиями фонда Reefolution, на этом участке появилось около 800 таких искусственных рифов.

Так надеются спасти уникальные экосистемы: кораллы всё больше подвержены обесцвечиванию под воздействием экстремально высоких температур.

Ятин Патель, инструктор по дайвингу:

"Кораллы привлекают рыбу. Постепенно они обустраивают там свои дома. Так что рыбы в этом районе стало значительно больше".

Водолазы ищут коралловые полипы, которые были смещены и повреждены, чтобы пересадить их на конструкцию пирамидальной формы из пластика и стали, где те быстро идут в рост.

Фонд высаживает более 8000 кораллов в год.

Питер Водегель, морской биолог:

"Траулеры, крупные коммерческие суда, прибывающие из Европы или Китая, представляют угрозу для морской среды. Ещё одна проблема - добыча песка, при которой в толще воды появляется много так называемых песчаных облаков. Они покрывают коралловые рифы. В результате, не получая достаточно солнечного света или кислорода, кораллы гибнут".

Межправительственная группа экспертов по изменению климата выпустила доклад с предупреждением для африканских прибрежные и островных государств, о том, что славящиеся своим богатством коралловые рифы западной части Индийского океана могут в скором времени исчезнуть.