Невероятно редкий серый кит вновь появился в Атлантике спустя 200 лет

By Euronews Green и AP

В эпоху коммерческого китобойного промысла это морское животное было практически истреблено.

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Ученые подтвердили присутствие у берегов Новой Англии кита, вымершего в Атлантическом океане два века назад. Это захватывающее открытие, но, по их словам, оно иллюстрирует влияние изменения климата на морскую жизнь.

Исследователи из Аквариума Новой Англии в Бостоне обнаружили серого кита во время полета в 50 километрах к югу от Нантакета (штат Массачусетс, США) 1 марта.

Этот кит, вес которого может достигать 27 215 килограммов, обычно обитает в северной части Тихого океана. Этот кит, возможно, находился в водах Атлантики в течение нескольких месяцев, так как ученые считают, что его заметили у побережья Флориды еще в декабре.

Как исследователи обнаружили серого кита?

Серый кит исчез из Атлантического океана к XVIII веку, но за последние 15 лет было зафиксировано пять наблюдений этого животного в водах Атлантики и Средиземного моря, говорится в заявлении аквариума.

Исследователи, обнаружившие животное у берегов Массачусетса, сказали, что сначала отнеслись к этому скептически, но после 45-минутного кругового обзора им удалось сделать фотографии, которые подтвердили, что это действительно серый кит.

"Я не хотела говорить вслух, потому что это казалось безумием", - сказала Орла О'Брайен, младший научный сотрудник Центра океанической жизни Андерсона Кэбота при Аквариуме Новой Англии.

"Мой мозг пытался осмыслить увиденное, потому что этого животного не должно существовать в этих водах", - говорит техник-исследователь Кейт Леммле.

"Мы смеялись от того, насколько это дико и захватывающе - увидеть животное, которое исчезло в Атлантике сотни лет назад!"

Эта встреча - признак изменения климата

Ученые заявили, что были очень рады увидеть млекопитающее, но его появление, вероятно, связано с потеплением на планете.

По их словам, Северо-Западный проход, соединяющий Атлантический и Тихий океаны через Северный Ледовитый океан в Канаде, в последние годы свободен ото льда в летнее время.

Это означает, что серые киты могут довольно свободно перемещаться по проходу летом, в то время как обычно они были заблокированы, говорят ученые.

По словам О'Брайен, появление животного у берегов Новой Англии служит "напоминанием о том, как быстро морские виды реагируют на изменение климата, если им предоставляется такая возможность".

Серые киты едва не вымерли

В эпоху коммерческого китобойного промысла серые киты были почти истреблены.

Сегодня киты восстановились настолько, что Международный союз охраны природы относит их к видам, вызывающим "наименьшую озабоченность". Однако западная популяция китов, обитающая у берегов Азии, по мнению организации, находится под угрозой исчезновения.

Их можно узнать по отсутствию спинного плавника и пестрому внешнему виду, который сильно отличает их от китов, чаще встречающихся у берегов Новой Англии, таких как горбатый кит и малый полосатик.

Они также отличаются по звуку - в то время как горбатые киты известны своими задорными песнями, серые киты издают бульканье, ворчание и кваканье.