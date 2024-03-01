"Чрезвычайная засуха" на Сицилии

Чрезвычайное положение объявлено на итальянской Сицилии. Остров страдает от одной из самых сильных засух за последние 20 лет. В ближайшие месяцы сотни семей могут остаться без воды

РЕКЛАМА

Остров Сицилия на юге Италии борется с одной из самых сильных за почти 20 лет засух. После нескольких месяцев лишь редких дождей в регионе недавно было объявлено чрезвычайное положение из-за климатического кризиса, и впервые питьевая вода нормируется в зимний сезон в нескольких городах. Уровень воды в озере недалеко от Палермо резко упал.

Дарио Картабеллотта, комиссар по чрезвычайной ситуации с засухой на Сицилии:

"Дождя не так уж и много, и он не идет в обычном режиме. С повышением температуры вода испаряется, и водохранилища опорожняются. Лето здесь очень жаркое, температура поднимается до 45 градусов. Из-за этого в водохранилищах осталось только 20% от общего уровня воды, который они должны были удерживать".

Но изменение климата — не единственная причина водного кризиса на Сицилии. Плохое обслуживание плотины и накопление ила также играют в этом ключевую роль.

Массимо Гаргано, генеральный директор "Анби" (Итальянская ассоциация ирригационных и водохозяйственных консорциумов):

"Консорциумы по управлению водными ресурсами на Сицилии, единственные организации, ответственные за управление водой для ирригационных целей, находятся под контролем государства уже более 30 лет. На протяжении трёх десятилетий в регионе не было ни должной структуры управления, ни новых проектов, да и техническое обслуживание не проводилось должным образом".

Ситуация серьёзная. Местные власти говорят, что сотни семей могут остаться без воды в ближайшие месяцы, если новый план по введению ограничений на потребление воды не будет реализован как можно скорее.

Массимо Бурруано, операционный директор Siciliacque (региональная компания, отвечающая за распределение воды):

"Около 10–15% воды уже нормируется в 55 муниципалитетах. Однако, начиная со следующего понедельника, нормирование воды будет введено в более чем 93 муниципалитетах, что затронет 850 000 жителей. В некоторых случаях нормирование может достигать 45%".

При таком низком уровне доступной воды администрации сложно делать выбор между предоставлением ее местным жителям или фермерам.

Джорджа Орланди, Euronews:

"Уменьшение утечек и повторное использование сточных вод в сельском хозяйстве могло бы помочь частично решить проблему, но последствия этих решений будут ощущаться только в долгосрочной перспективе".