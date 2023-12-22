Северная Европа: штормовая погода под Рождество

By Euronews

Из-за сильного ветра и наводнений в нескольких европейских странах частично прервано воздушное и железнодорожное сообщение, сообщается о наводнениях. Два человека погибли в результате падения деревьев, поваленных сильным ветром.

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Страны Северной Европы оказались во власти непогоды.

Проливные дожди и сильный ветер стали причиной перебоев в движении транспорта, наводнений и падения деревьев.

В Норвегии были задержаны и отменены десятки авиарейсов, частично прервано паромное сообщение.

В Дании на время приостанавливалось движение по мосту Большой Бельт, который соединяет острова Фюн и Зеландия, что привело к образованию многокилометровых пробок. Прибрежные районы пострадали от наводнений.

В Бельгии и Нидерландах погибли две женщины в результате падения на них деревьев, поваленных сильным ветром.

В Германии под водой оказался один из районов Гамбурга.

Власти страны предупреждают об угрозе сильного штормового нагона на побережье Северного моря. Сообщается, что уровень воды может подняться примерно на 3 метра выше среднего уровня прилива.

Метеорологическая служба Германии прогнозирует усиление шторма в пятницу вечером и в субботу. Из-за непогоды частично приостановлено железнодорожное сообщение в стране.