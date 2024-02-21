Служба "Коперник": засухи станут новой нормой для Средиземноморья

Нетипично высокая температура и малое количество осадков привели к тому, что в некоторых районах Средиземноморья сложилась критическая ситуация с водой. Совсем скоро такие кризисы могут стать постоянными, предупреждают эксперты.

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Ранее в этом месяце Каталония объявила чрезвычайное положение в связи с засухой. В условиях, когда уровень запас в водохранилищах составляет менее 16% от обычного, а дождей в некоторых местах не было уже три года, власти ввели ограничения на количество воды, которое могут использовать жители.

Испания - не единственная страна, страдающая от нехватки водных ресурсов в Южной Европе. Согласно последним данным Европейской обсерватории по засухам, 17 % территорий ЕС сталкиваются с сильной засухой. Чуть более 1% - на пике климатической угрозы.

"Если мы посмотрим на текущие условия с опорой на данные на конец января, то увидим, что многие районы Средиземноморья уже находятся в состоянии засухи", - говорит Андреа Торети, координатор службы "Коперник".

Сочетание засух и волн жары, по его словам, ответственно за самые негативные последствия в регионе в последние годы.

Вода на вес золота

На прошлой неделе Сицилия, входящая в 1% территорий с максимальным риском засух, объявила о "состоянии стихийного бедствия" из-за истощения уровня воды в хранилищах. Власти напомнили, что январь стал пятым месяцем подряд, когда там выпадает меньше осадков.

В общей сложности, по данным Обсерватории по водным ресурсам ANBI, остров пережил восемь месяцев "почти полной засухи": вторая половина 2023 признана самой засушливой за последние 100 лет. И хотя на прошлой неделе на большей части Италии прошли дожди, пополнившие запасы воды, этого оказалось недостаточно, чтобы решить проблему дефицита на Сицилии. К тому же,как отмечает ANBI, ливни на очень сухих почвах ускоряют эрозию, увеличивая риск опустынивания.

Сардиния также находится в сложном положении. В январе спутниковые снимки Службы климатических изменений "Коперник" показали значительное падение уровня воды в озере Альто-Флумендоса, которое снабжает пресной водой восток острова.

These images of Lake Alto del Flumendosa, which supplies fresh water to a large part of eastern Sardinia, show the significant decrease in the water level. European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

В нескольких регионах там власти даже запретили использовать воду для орошения. Фермеры бьют тревогу по поводу чрезвычайной ситуации, которая назревает и на остальной части Сардинии.

Северная Африка тоже страдает от повторяющейся засухи. Марокко уже шестой год подряд испытывает трудности с водоснабжением. По словам министров водных ресурсов и сельского хозяйства страны, в 2023-м осадков выпало на 70% меньше, чем обычно.

Ни дождя, ни снега

В регионах, которые борются с засухой, синоптики ждут более высоких чем обычно, температур в ближайшие месяцы. Даже если количество осадков будет соответствовать норме, аномальная жара усугубит ситуацию в Средиземноморье, считают они.

Еще один фактор, который необходимо учитывать - таяние снега. Если в оставшиеся недели зимы не будет условий, чтобы снег выпадал и задерживался, весеннее таяние не пополнит запасы воды.

Торети убежден, что мы наблюдаем "прогрессирующее изменение климата, вызванное антропогенными выбросами парниковых газов".

"По сути, происходит то, что Европа сталкивается с изменением режима осадков", - уточняет он. - Обычно зимой у регионов есть шанс восстановиться или сбалансировать недостаток воды,подготовиться к лету, но сейчас равновесие нарушено". Эксперт предупреждает: "По прогнозам, экстремальные явления будут происходить чаще и станут интенсивнее. Повторяющиеся засухи могут стать новой нормой уже к середине века, если мы не примем меры прямо сейчас".