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Хранители тунца: эксперт с Маршалловых островов рассказал о долге и доходе

Совместно с The European Commission
Хранители тунца: эксперт с Маршалловых островов рассказал о долге и доходе
Авторское право Euronews
By  Денис Локтев
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Промысел тунца имеет решающее значение для экономики малых островных развивающихся государств Тихого океана, особенно для десяти из них, которые считаются "тунцезависимыми". В среднем 37% их госдохода поступает от продажи лицензий на промысел.

Объем улова тунца в западной и центральной частях Тихого океана в 2022 год оценивался примерно в 2,7 миллионов тонн, это - 54 % от общемирового промысла. Примечательно, что отличие от других регионов, в Тихом океане избыточный улов в главных промысловых зонах отсутствует. Почему?

Глен Джозеф, директор Управления морских ресурсов Маршалловых островов, в интервью Euronews подчеркнул важнейшую роль инспекции судов и сбора данных. По его словам, все сейнеры, работающие в регионе, подлежат проверкам, каждое судно должно иметь на борту официального наблюдателя во время промысла и перегрузочных работ. Эти и другие меры стали ключевыми для поддержания устойчивой практики рыболовства в западной и центральной частях Тихого океана.

"Маршалловы острова, как и все остальные островные страны Тихого океана, представляют собой крупнейший рыбный промысел в мире. Около 50% мирового потребления тунца добывается в наших водах, поступает отсюда на мировой рынок, - напоминает Джозеф. - У нас работают японцы, американцы, тайваньцы, китайцы, корейцы, филиппинцы - самые разные люди! Все, кто занимается промыслом, стремятся к нам, и, конечно, договариваются с нами о том, что мы называем доступом к рыбной ловле, монетизируя, таким образом, природные ресурсы. Мы досматриваем все суда, которые приходят в Маджуро. Это наш долг и обязанность - иметь возможность собирать данные для управления,а также выполнять роль хранителей самого большого тунцового ресурса в Тихом океане, а может, и в мире. Справедливости ради отмечу: запасы тунца в Тихом океане более устойчивы, чем в других регионах".

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