Галапагосы: извержение вулкана на острове, где обитает последняя уникальная гигантская черепаха

Фернанда, одинокая самка, была обнаружена на острове Фернандина в 2019 году.

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Извержение вулкана на одном из Галапагосских островов может поставить под угрозу выживание последнего известного вида гигантских черепах.

Вулкан Ла-Кумбре на острове Фернандина начал извергаться в субботу вечером, озаряя ночное небо, лава начала стекать по его бокам в море.

Фернандина является домом для гигантской черепахи Фернанды. Одинокая самка была обнаружена на изолированном участке растительности на острове в 2019 году.

Полную историю обнаружения Фернанды читайте здесь.

Представители Геофизического института Эквадора заявили, что это может быть самое крупное извержение Ла-Кумбре с 2017 года. Последний раз вулкан высотой 1 476 метров извергался в 2020 году.

Вулкан Ла-Кумбре - один из самых активных в цепи Галапагосских островов, которые известны всему миру тем, что помогли британскому ученому XIX века Чарльзу Дарвину разработать его теорию эволюции.

Пострадает ли дикая природа на острове?

На острове не живут люди.

В настоящее время власти не комментируют, будет ли извержение угрожать дикой природе, обитающей на острове.

Наряду с Фернандой на острове обитает множество других видов животных, в том числе игуаны, пингвины и нелетающие бакланы.