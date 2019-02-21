Обнаружена черепаха, считавшаяся вымершей

На Галапагосских островах ученые нашли гигантскую черепаху, вид которой считали вымершим более 100 лет назад.
Об этом в Twitter сообщил министр охраны окружающей среды Эквадора Марсело Мата.
Взрослую самку вида Chelonoidis Phantasticus обнаружили на острове Фернандина.
В последний раз такую черепаху заметила экспедиция из Калифорнии ещё в 1906 году.
Как полагали ученые, этот вид вымер из-за извержения вулкана.
Вашингтон Тапия, глава центра по восстановлению популяции гигантских черепах:
"Как только генетически будет доказано, что это Chelonoidis Phantasticus, статус этого вида черепахи будет изменен с "исчезнувшего" на "исчезнувший в дикой природе", потому что Национальный парк планирует начать программу по разведению в неволе этого вида черепах. Это было бы невероятно".
Найденную самку отвезли в центр размножения гигантских черепах на острове Санта-Крус.
Ученые считают, что на Галапагоссах могут быть и другие представители этого вида.
Сейчас там обитает в общей сложности 11 видов гигантских черепах, ещё 4 - считаются вымершими.